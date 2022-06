Coupe du monde: très critiqué, Southgate conforté à la tête de l’Angleterre

A cinq mois de la Coupe du monde, la Fédération anglaise a confirmé son sélectionneur Gareth Souhgate malgré un dernier rassemblement catastrophique en termes de résultats.

Gareth Southgate n’est pas encore sur un siège éjectable. Malgré un rassemblement catastrophique au mois de juin, ponctué de deux nuls et deux défaites en quatre matchs de Ligue des nations, dont une gifle 0-4 à domicile contre la Hongrie, le sélectionneur anglais a été confirmé par sa fédération à la tête des Three Lions.

"Gareth est, dans les faits, le sélectionneur anglais ayant connu le plus de succès depuis 55 ans", a indiqué Debbie Hewitt, présidente de la FA depuis le mois de janvier. C’est elle qui a confirmé à Southgate que son poste n’était pas menacé et qu’il irait quoi qu’il arrive jusqu’à la prochaine Coupe du monde au Qatar.

Du crédit grâce au dernier Euro

"C’est ma responsabilité et il y a toujours quelque chose à apprendre", avait glissé le sélectionneur à Debbie Hewitt, au sujet des récents résultats. Un état d’esprit souligné par la présidente de la FA. Avant le Mondial, l’Angleterre a encore deux matchs de Ligue des nations à jouer en septembre, contre l’Italie et l’Allemagne.

Southgate, 51 ans, bénéficie de beaucoup de crédit grâce à la finale de l’Euro atteinte par l’Angleterre l’an passé. A Wembley, les Three Lions avaient été battus aux tirs au but par l’Italie, mais Southgate, en poste depuis novembre 2016, avait alors prouvé que son projet était cohérent et gagné le droit de poursuivre.