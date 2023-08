Coupe du monde de basket: Jamal Murray et Kristaps Porzingis forfaits dans le groupe H de la France

A quelques jours du début de la Coupe du monde de basket qui se déroulera en Indonésie, au Japon et aux Philippines, le Canada a officialisé mercredi le forfait de Jamal Murray, et la Lettonie celui de Kristaps Porzingis. Deux équipes qui perdent des joueurs majeurs dans le groupe H, celui de la France.

Huit jours avant le début de la Coupe du monde pour l'équipe de France, qui sera opposé au Canada. Et déjà une mauvaise nouvelle pour les Canadiens, qui ont officialisé mercredi le forfait de Jamal Murray, meneur des Denver Nuggets.

La sélection canadienne a annoncé le forfait de sa star dans un communiqué sur les réseaux sociaux et Murray a exprimé sa déception : ''En consultation avec le staff médical et l'équipe, il était clair que du soin supplémentaire était requis, et j'ai pris la décision difficile de ne pas prendre part à la compétition. C'est toujours un rêve pour moi de représenter le Canada aux Jeux Olympiques, et je supporterai l'équipe dans chaque étape du chemin envers ce but.'' a ajouté le champion NBA 2023.

Un coup dur pour le Canada

Le Canada ne pourra donc pas associer ses deux stars NBA et former un redoutable tandem offensif : Jamal Murray et Shai Gilgeous-Alexander. C'est le joueur du Thunder d'Oklahoma City qui devra porter l'équipe canadienne sur ses épaules.

La Lettonie également privée de Kristaps Porzingis

Le nouveau joueur des Boston Celtics, Kristaps Porzingis, ne disputera pas non plus la Coupe du monde sous les couleurs de la Lettonie, adversaire des Bleus dans le groupe H.

Le Letton a annoncé son forfait mardi sur les réseaux sociaux, à cause d'une fasciite plantaire : ''La fasciite plantaire de mon pied m'empêche d'être sur le parquet avec l'ensemble de mes capacités. Cette décision jointe a été prise avec les staffs médicaux et de coaching de l'équipe nationale, et aussi avec l'équipe des Celtics - avec le conseil et l'avis qu'il est maintenant temps de continuer un processus de rétablissement.'' Il aura quatre à six semaines de réhabilitation avant de participer au camp d'entraînement des Boston Celtics.

Après Nikola Jokic et Giannis Antetokounmpo, et désormais Jamal Murray et Kristaps Porzingis, la Coupe du monde perd d'ores et déjà une multitude de stars NBA, avant le début de la compétition le 25 août.

L'équipe de France, qui jouera sans Victor Wembanyama, a donc toutes ses chances d'accéder à la phase finale de la compétition dans un groupe H constitué du Canada, de la Lettonie et du Liban.