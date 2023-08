Basket: Giannis Antetokounmpo déclare forfait pour la Coupe du monde, la Grèce orpheline de son meilleur joueur

Giannis Antetokounmpo, star des Milwaukee Bucks, ne disputera pas la Coupe du monde de basket avec la sélection grecque. C'est une vraie secousse à deux semaines du début de la compétition (25 août), qui doit se jouer aux Philippines, au Japon et en Indonésie.

La star des Bucks a officialisé son absence ce vendredi sur les réseaux sociaux : ''Tout le monde connaît ma passion et mon amour pour la sélection et cela ne changera jamais. Depuis la fin de ma saison NBA, je pousse mon corps dans ses retranchements pour être le joueur dont notre équipe a besoin, afin d'accomplir nos objectifs. [...] Je suis très déçu par cette conclusion mais c'est une décision qui a été prise avec le staff médical.''

Une fin de saison compliquée avec Milwaukee

Cette fin de saison a été compliquée pour Giannis Antetokounmpo. La star grecque avait déjà souffert d'une blessure au dos, qui l'avait limité au premier tour de la conférence Est contre le Miami Heat. Les Bucks avaient perdu la série (1-4) et Antetokounmpo avait manqué deux matchs d'affilée. Un échec pour Milwaukee, qui était redevenu champion NBA en 2021, 50 ans après son premier titre. D'un point de vue personnel, la saison régulière du Grec a été réussie, avec une troisième place dans le classement MVP.

Antetokounmpo se projette aux Jeux olympiques de Paris 2024

Même si Giannis Antetokounmpo est forfait pour la Coupe du monde, il compte bien être présent aux JO de Paris 2024 : ''Mon but, et le but de notre équipe est de nous qualifier pour les Jeux olympiques de 2024 et ce sera un honneur de représenter ma sélection l'année prochaine.''

En attendant les JO, la Grèce aura fort à faire en Coupe du monde, sans sa star, dans le groupe C qui comporte aussi les Etats-Unis. La sélection grecque commencera sa compétition le 26 août, contre la Jordanie.