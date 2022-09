EN DIRECT - France-Pologne: les Bleus défient la sensation de l'Euro pour une place en finale

Après avoir créé la surprise en quart de finale en éliminant la Slovénie de Luka Doncic, les Polonais écrivent l'une des plus belles pages de leur histoire. Pour RMC Sport, Mathieu Wojciechowski, actuel ailier du CSP Limoges et international polonais à une dizaine de reprises, détaille tout ce qu’il faut savoir sur la sélection.

"Ils ont une base, depuis plusieurs années, de joueurs qui sont performants en Europe et en Pologne. Ponitka, Cel, Slaughter, Sokolowski… Il y a cinq ou six joueurs qui sont là depuis des années en compétition internationale, donc ils savent comment jouer et comment ça se passe. Les leaders font un travail énorme depuis le début de la compétition. Beaucoup d’observateurs estiment que la France n’est pas une équipe, ils perdent beaucoup de ballons. C’est une opposition de style entre une équipe qui a des joueurs de fou à chaque poste et une autre qui a moins de talent mais qui joue un basket carré."

