Eurobasket: "On a des c... énormes !", le soulagement des Bleus après la victoire en quart

Après avoir déjà été miraculés en 8e de finale de l’Euro contre la Turquie, les Bleus sont une nouvelle fois passés par un trou de souris en quart contre l’Italie ce mercredi. Comme le montrent des images des coulisses de cette rencontre tournées par l’équipe de France, le soulagement était énorme dans les vestiaires.

Un miracle peut se produire deux fois. Et même à quatre jours d’intervalle. Ce mercredi, comme en 8e de finale contre la Turquie samedi dernier, les Bleus ont arraché la victoire en quart de l’Eurobasket face à l'Italie après être revenus de nulle part en fin de match.

A chaque fois, les hommes de Vincent Collet ont pu compter sur un zéro pointé de leurs adversaires aux lancers francs sur l'avant-dernière possession pour aller chercher la prolongation et finalement s’imposer au bout du suspense. Forcément, ces scénarios marquent les joueurs.

"Les trois 'C', c’est énorme dans le sport"

"On a des c******* énormes !" , s’écrit un joueur des Bleus, qui n’apparaît pas à l’écran, sur des images de vestiaires tournées par l’équipe de France. Derrière, le sélectionneur prend la parole, en faisant référence au même champ lexical.

"Il y a une chose qu’il faut retenir en priorité, c’est qu’on est dans le dernier carré et qu’on est toujours vivants malgré les événements qu’on a traversés, lance le coach français à ses joueurs. Notre force, et c’est admirable, c’est que vous ne lâchez jamais. Les trois 'C', c’est énorme dans le sport, c’est ça qui va nous permettre d’aller au bout." On espère tout de même que les Bleus seront plus souverains ce vendredi en demi-finale contre la Pologne (17h15).