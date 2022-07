Euro de basket: 17 Bleus retenus, première pour Wembanyama

Le staff de l'équipe de France de basket a dévoilé ce jeudi une liste de 17 noms pour la préparation en vue de l'Euro 2022, qui commencera en Allemagne en septembre pour les Bleus. Le jeune prodige Victor Wembanyama a été convoqué pour la première fois.

Sélectionneur de l'équipe de France de basket, Vincent Collet a dévoilé ce jeudi une liste de 17 noms pour la préparation des Bleus en vue du prochain Euro de basket, qui se tiendra du 1er au 18 septembre dans quatre pays, dont Allemagne où se dérouleront les matchs de la France. Victor Wembanyama est convoqué pour la première fois dans cette pré-sélection.

Le jeune espoir français vit une semaine agitée, avec sa signature officialisée à Boulogne-Levallois pour deux saisons ce lundi, équipe dirigée par Vincent Collet. Wembanyama, 2,19 m à 18 ans, est très suivi par les franchises de NBA et pourrait participer à la Draft 2023, dont il pourrait être le premier choix, du jamais vu pour un joueur français.

L'ancien joueur de Villeurbanne aura déjà l'occasion de côtoyer plusieurs joueurs NBA au sein du groupe France, à l'image de Rudy Gobert, tradé par les Minnesota Timberwolves ces derniers jours. Evan Fournier est lui aussi bien présent dans ce groupe qui se retrouvera le 29 juillet, avec une préparation qui commencera à l'INSEP.

Pour le reste, le staff technique a fait appel "à une liste de joueurs associant des médaillés d'argent aux JO de Tokyo 2021 et d'autres ayant participé aux dernières rencontres de qualification à la Coupe du monde 2023." Les Bleus ont d'ailleurs terminé la première phase de qualification pour le Mondial 2023 ce lundi, avec un bilan de cinq victoires et une défaite.

Six rencontres amicales sont au programme ensuite avant le début de la compétition. Lors de l'Euro, la France se retrouvera dans une poule avec l'Allemagne, la Lituanie, la Hongrie, la Bosnie-Herzégovine et la Slovénie. Pour rappel, Nicolas Batum et Nando De Colo ont déjà renoncé à la compétition, où ils ne seront que 12 à jouer par nation.

La liste des 17 joueurs retenus:

Andrew Albicy, Isaïa Cordinier, Moustapha Fall, Evan Fournier, Rudy Gobert, Thomas Heurtel, William Howard, Mouhammadou Jaiteh, Timothé Luwawu-Cabarrot, Théo Maledon, Amath M'Baye, Frank Ntilikina, Elie Okobo, Vincent Poirier, Terry Tarpey, Victor Wembanyama, Guerschon Yabusele.