Basket: T.J Parker prolonge à l’ASVEL

T.J Parker continue l’aventure avec l’ASVEL. Ce mercredi, le club a annoncé la prolongation de son entraîneur jusqu’en 2026. Le technicien a été récompensé du titre de champion de France une nouvelle fois acquis cette saison.

La stabilité est au goût du jour à l’ASVEL. Auparavant assistant-coach, Terence Jonathan Parker est parvenu à saisir sa chance de performer au poste d’Head Coach, et ce depuis la fin de la saison 2019-2020. Parker a ensuite conduit son équipe à deux titres de champion de France (2021 et 2022), ainsi qu’une Coupe de France en 2021. Ce mercredi, il a prolongé jusqu'en 2026.

Une continuité qui ravit son frère Tony Parker, président du club. Ce dernier se veut également optimiste pour l’avenir: "C’est la suite logique des choses, une marque de respect pour quelqu’un qui gagne tout depuis qu’il est Head Coach (…) On sait qu’avec lui à la tête de l’équipe, on réussira encore de grandes choses." L’entraîneur devra toutefois composer la saison prochaine sans la jeune pépite Victor Wembanyama, le joueur s’étant engagé il y a quelques jours avec Boulogne-Levallois.

"C’est mon club, ma ville"

Malgré ce départ, l’ASVEL est parvenu à réaliser un grand coup en s’offrant pour les deux prochaines saisons, les services de l’expérimenté Nando De Colo (35 ans). Une opération faisant le bonheur de Tony Parker, qui a un objectif bien précis en tête: "Merci Nando De Colo d’avoir cru en notre projet (…) En 2023, j’espère qu’on pourra remporter le premier titre euroleague de l’histoire avec l’ASVEL."

Une mission que T.J Parker a bien l’intention d'accomplir lui-aussi: "Nous avons déjà parcouru un chemin incroyable et je suis prêt à continuer à tout faire pour couronner le club le plus titré du basket français." L’entraîneur a également exprimé sa joie de pouvoir poursuivre son activité à l’ASVEL: "Etre là depuis dix ans, et pour trois années de plus, c’est une vraie marque de confiance de la part des dirigeants (…) Je me sens bien ici, c’est mon club, ma ville."