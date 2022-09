Eurobasket: Guerschon Yabusele, "l'Ours dansant" qui a conduit les Bleus jusqu'en finale

Depuis le début de l'Eurobasket, l'ailier fort tricolore Guerschon Yabusele (26 ans) crève l'écran, considéré par Vincent Collet comme le "joueur le plus régulier" des Bleus. Comparé à Charles Barkley par son sélectionneur, le Dancing Bear (l'Ours dansant) mènera le secteur offensif de l'équipe de France lors de la finale dimanche face à l'Espagne. L'intérieur s'annonce même comme un candidat sérieux au titre de MVP en cas de victoire.

Une explosion. Guerschon Yabusele vit sa deuxième compétition internationale avec l'équipe de France en l'espace d'un an. A Tokyo lors des JO 2021, celui qui évolue au poste d'ailier fort avait contribué à la médaille d'argent de la sélection de Vincent Collet. Mais le joueur du Real Madrid - depuis juillet 2021 - se révèle totalement lors de cet Eurobasket. Au point d'apparaître comme un candidat crédible au titre de MVP de la compétition, d'autant plus en cas de victoire des Bleus en finale ce dimanche (20h30) face à l'Espagne.

"Le Charles Barkley européen" selon Vincent Collet

Avant le grand rendez-vous, la feuille de statistiques de Guerschon Yabusele affiche 15 points, 4 rebonds et plus d’une interception de moyenne sur l’ensemble de la compétition. Lors de la demie face à la Pologne, le joueur de 26 ans au physique imposant (2,04m et 123kg) a déjà été élu homme du match, marquant 22 points en l'espace de 22 minutes, avec un 4 sur 6 derrière l'arc.

"C'est un intérieur de petite taille mais qui a un profil atypique dans le sens où il peut jouer un peu 5, un peu 4. Ce qui est intéressant, c'est son explosivité, c'est quelqu'un qui va vite et qui est très puissant", expliquait Vincent Collet sur le profil de Yabusele en février 2020. Deux ans plus tard, sous le charme, le sélectionneur le désigne comme le "Charles Barkley européen". La référence forcément très flatteuse à un membre de la Dream Team des USA lors des JO 1992 met en évidence qu'il s'agit aussi du "joueur le plus régulier" pour la France depuis le début de l'Euro.

Surnommé le "Dancing Bear" depuis son passage à Boston

La carrière de l'intérieur n'a pourtant pas été spécialement un long fleuve tranquille. Tout partait bien: en juin 2016, Guerschon Yabusele était drafté par les Celtics de Boston en NBA, en tant que 16e choix. Où on l'affuble alors du surnom du Dancing Bear. "Le coach que j'avais lors de ma première Summer League, disait que pour mon poids, je ressemblais un peu à un ours, j'étais un peu agile sur mes pieds, capable de sauter, de courir vite, il disait 'on dirait que tu danses avec tes pieds', expliquait l'intéressé dans un reportage de Canal+. Il m'a juste appelé le Dancing Bear une fois et c'est devenu mon surnom. Partout où j'allais, c'était le Dancing Bear."

S'il a "beaucoup appris" à Boston, Guerschon Yabusele a surtout très peu joué. La franchise coupe l'aventure avec l'intérieur à l'été 2019. L'ancien de Roanne et Rouen rebondit alors en Chine, où il a déjà joué en marge de son passage en NBA. Après avoir porté les couleurs des Shanghai Sharks, il file vers les Nanjing Monkey Kings. Problème: le championnat local s'arrête en février 2020 en raison de la pandémie de coronavirus, obligeant Yabusele à revenir en France, à l'ASVEL.

Indiscutable au Real Madrid et désormais en équipe de France

"L'Ours dansant" est alors en pleine progression, concrétisant son passage à Lyon-Villeurbanne par deux titres de champion de France, tout en étant vainqueur de la Coupe de France à deux reprises. Au Real Madrid, il devient aussi rapidement un titulaire indiscutable, avec un titre de champion d'Espagne dans la besace pour sa première saison. Difficile donc désormais de faire sans lui en équipe de France.

Ménagé lors du dernier match de la phase de groupes face à la Slovénie, à cause d'une blessure à la cuisse, Guerschon Yabusele était revenu à temps pour le huitième face à la Turquie, où il a apporté en attaque malgré seulement 9 points marqués. Sa solidité s'est confirmée face à l'Italie, où la France a encore été miraculée lors des prolongations. Le match contre la Pologne restera comme une démonstration, avec son record actuel de points au cours d'un match en sélection.

En finale, Guerschon Yabusele et ses partenaires retrouveront l'Espagne, devenue au cours des deux dernières décennies la nation rivale des Bleus. En 2011, la génération Tony Parker avait buté sur l'équipe de Pau Gasol pour le titre, avant de prendre sa revanche en 2013 lors d'une demie. Dans la foulée, la France avait décroché son premier et seul titre continental. Leader offensif de la France, le "Dancing Bear" voudra forcément obtenir avec ses coéquipiers un autre métal que l'argent, plus d'un an après la défaite face à la Team USA lors des JO.