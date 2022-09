Eurobasket: l’énorme pétage de plomb du coach italien, futur adversaire des Bleus en quart

Expulsé lors du troisième quart-temps du 8e de finale de l'Eurobasket entre l’Italie et la Serbie dimanche, Gianmarco Pozzecco a littéralement explosé après le buzzer. L’équipe de France, qui défiera les Italiens en quart de finale mercredi, est prévenue.

La "Mouche atomique" n’a jamais aussi bien porté son surnom, qui lui colle à la peau en raison de sa petite taille et de son agitation de tous les instants. Ce dimanche, Gianmarco Pozzecco, sélectionneur de l’Italie, a littéralement explosé au terme du 8e de finale de l’Eurobasket entre les Transalpins et la Serbie, remporté à la surprise générale par ses hommes (94-86).

Expulsé du banc italien après une faute technique au cours du troisième quart-temps, le "Poz" est réapparu au bord du parquet après le buzzer. Et il n’est pas passé inaperçu. Le coach italien, vraisemblablement désireux d’aller célébrer la victoire avec ses hommes, débarque du tunnel et hurle en bas des tribunes. Après s’être mis à genou et malgré la résistance d’un membre de son staff, il tente alors de se rapprocher du terrain.

L'énorme calin à Giannis Antetokounmpo dans les couloirs

Après s'être de nouveau mis à genou au bord du banc italien, il est invité par plusieurs de ses joueurs à retourner aux vestiaires. Le technicien, vice-champion olympique en 2004 avec l’Italie lorsqu’il était joueur, résiste. Le membre de son staff a mille peines à le faire partir et ce dernier se prend même un violent coup sur la poitrine de la part du sélectionneur.

Loin du parquet, il n'était pas redescendu en pression. Comme le montre une autre vidéo, Pozzecco a par ailleurs exulté dans les bras de la superstar NBA Giannis Antetokounmpo, qu’il a croisé dans le couloir des vestiaires.

À en croire les déclarations d’après-match, cette folie du technicien italien a fait basculer la rencontre. "On ne bat pas la Serbie avec de la tactique ou un plan de jeu. Il fallait un truc en plus", a confié Edoardo Casalone, son assistant, dans des propos rapportés par L’Equipe. Les Bleus, adversaires de l’Italie ce mercredi en quart de finale (17h15), sont prévenus.