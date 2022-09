Eurobasket: l'incroyable discours d'Evan Fournier à la fin du match face à Hongrie

Juste après la courte victoire des Bleus face à la Hongrie lors de la phase de groupes de l'Eurobasket (78-74) dimanche dernier, Evan Fournier a poussé un petit coup de gueule contre son équipe, qui a joué à se faire peur dans les dernières minutes.

Le capitaine a parlé. Quelques minutes après la difficile victoire face à la Hongrie dimanche lors de l'Eurobasket (78-74), Evan Fournier a tenu un discours musclé à l'encontre de ses coéquipiers dans les vestiaires. Cette scène intervient après une fin de match sous tension marquée par la dispute entre Thomas Heurtel et Rudy Gobert sur le terrain et à un temps mort. Une scène que Gobert avait rapidement minimisé après le coup de sifflet au micro de RMC Sport.

"Pourquoi on est frustré ? Il y a un match à gagner. Se frustrer les uns contre les autres, à quoi ça sert ? On va mal jouer. On peut être frustrer contre l'arbitre, l'adversaire. C'est quoi ce bordel ? C'est comme ça qu'on va y arriver ? Vous n'avez pas kiffé le match hier (contre la Lituanie, ndlr) ? Pourquoi on ne fait pas pareil ce soir ? Parce qu'on joue contre les Hongrois ? Dès ce soir, ce match, à la poubelle et on va de l'avant ! Plus jamais, ce n'est pas nous, notre ADN", a pesté l'arrière des Knicks de New York.

Le défi de la Turquie

Une causerie qui a eu le mérite de secouer l'équupe de France, qui a enchaîné une troisième victoire de rang face à la Bosnie (81-68), avant de chuter face à la Slovénie de l'immense Luka Doncic (82-88) lors de la dernière journée de la phase de groupes, achevée à la troisième place derrière les Slovènes et l'Allemagne.

Face à la Turquie en huitièmes de finale, les joueurs de Vincent Collet partent favoris, d’autant que les Turcs seront, vraisemblablement sans leur meneur titulaire, le naturalisé, Shane Larkin, star du continent européen. Si la Turquie devra faire sans Larkin, les Bleus pourraient être de nouveau privés de Guershon Yabusele, le meilleur français depuis le début de la compétition.

L’ailier fort est toujours gêné à la cuisse et il ne s’est pas entraîné normalement vendredi à Berlin. Il a effectué des courses autour du terrain. Amath Mbaye, déjà sollicité contre la Slovénie, devrait encore être responsabilisé d’autant qu’il joue en Turquie depuis quatre saisons et qu’il portera les couleurs de l’Anadolu, club entraîné par Ergin Ataman, le sélectionneur turc.