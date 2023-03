Euroligue: Monaco met le cap vers le Top 4 en battant Bologne

Monaco a décroché un succès précieux dans la course au Top 4 de l'Euroligue jeudi à domicile en remportant une quatrième victoire consécutive dans la compétition, face à Bologne (81-68) lors de la 29e journée.

Privée de son meneur star Mike James, écarté du groupe pour raisons disciplinaires, la "Roca Team" a dû s'employer pour dominer les Italiens et maintenir la cadence pour s'installer un peu plus confortablement parmi les quatre premiers du classement avec 19 victoires et dix revers.



Pour la première fois de la saison, les Monégasques, invaincus en mars en six rencontres toutes compétitions confondues, enchaînent quatre succès d'affilée en Euroligue. La Virtus Bologne, victorieuse de l'Euroligue en 1998 et 2001, avait pourtant démarré la partie de belle manière, pour une de ses dernières occasions d'accrocher les play-offs, en menant 31-26 après 14 minutes.

Mais les joueurs de Sasa Obradovic ont su resserrer les rangs pour calmer les ardeurs de la Virtus, entraînée par Sergio Scariolo, également sélectionneur de l'Espagne. Six minutes plus tard, Monaco n'avait pas encaissé le moindre point, infligeant un 10-0 aux Italiens pour prendre les commandes de la rencontre avant la pause (41-37 à la mi-temps).

Un trio redoutable

Parfois laborieux mais toujours solidaires collectivement, les Monégasques ont de nouveau montré les vertus qui leur avaient permis de s'imposer chez les Basques de Vitoria la semaine dernière.



En l'absence de leur meneur Mike James, pièce-maîtresse de la "Roca Team" et nommé parmi les candidats au titre de MVP de la saison régulière, mais écarté "temporairement" de l'équipe mardi pour "violation des règles internes", Monaco s'est appuyé sur un trio redoutable. Ses deux artificiers ont fait des merveilles avec 21 points et une évaluation de 27 pour Elie Okobo, 15 points pour Jordan Loyd, tandis que Donta Hall s'est montré dominateur à l'intérieur (13 pts, sept rebonds).



Intraitables défensivement sur la fin de rencontre, à l'image d'un énorme contre d'Okobo sur l'intérieur géorgien Tornike Shengelia (36e), Monaco a creusé l'écart en empêchant tout tir facile à Bologne. La formation du Rocher met ainsi la pression sur ses concurrents au Top 4, qui assure l'avantage du terrain en play-offs.



Pour cette place qui augmenterait les chances d'accession au Final Four, Monaco est en balance avec Barcelone (3e avec 18 victoires) et Fenerbahçe (5e avec 17 victoires mais un match en moins). La Roca Team devra gagner au moins un match de plus que ses deux rivaux lors des dix dernières journées car elle a le dessous dans les matches entre eux, décisifs en cas d'égalité.