Basket (Eurocup femmes): l’ASVEL balaye Galatasaray et fait un grand pas vers le titre

L’ASVEL a survolé les débats à domicile contre Galatasaray ce mercredi soir en finale aller d’Eurocup féminin (95-56). Il faudrait désormais une catastrophe pour voir le titre échapper aux Rhodaniennes.

L’ASVEL fait un grand pas vers le sacre. Lyon-Villeurbanne s'est largement imposé 95 à 56 face au club turc de Galatasaray Istanbul en finale aller de l'Eurocup féminin, mercredi à l'Astroballe de Villeurbanne. Une victoire qui donne une sérieuse option au club rhodanien pour le titre, puisque les Stambouliotes devront s’imposer de 40 points au retour pour renverser la vapeur.

L'ASVEL menait déjà largement à la mi-temps (50-28). Les Lyonnaises, portées notamment par Marine Johannès (25 pts) et Gabby Williams (20 pts), ont enlevé les quatre quarts temps (27-19, 23-9, 22-12, 23-16). Le match retour se disputera le 12 avril à Istanbul (19H00).

"C’était ouf, on n’a pas trop de mots. On a fait un super match, c’était vraiment une super victoire d’équipe. Depuis le mois de janvier, on monte, on joue vraiment un bon basket, on joue toutes bien, a réagi Marine Johannès au micro de Skweek. Après, il ne faut pas non plus qu’on s’emporte, on sait jamais ce qu’il peut arriver. Là-bas, ça va encore être un match énorme." Le rendez-vous est pris.