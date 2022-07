Basket: Megan Rapinoe rend hommage à Brittney Griner, détenue en Russie

La star du foot US Megan Rapinoe a profité de son passage jeudi à la Maison Blanche où elle a reçu la "Medal of Freedom", la plus haute distinction civile américaine, pour afficher son soutien à la basketteuse Brittney Griner, actuellement détenue en Russie.

La star américaine du foot Megan Rapinoe, décorée jeudi par Joe Biden à la Maison Blanche en compagnie d'une dizaine d'autres personnalités, a rendu un hommage silencieux à la basketteuse Brittney Griner, détenue en Russie. La vedette de la sélection féminine de football des Etats-Unis portait, pour recevoir la "Medal of Freedom", la plus haute distinction civile américaine, un tailleur pantalon blanc avec sur le revers, brodées, une fleur et les initiales "BG".



Brittney Griner, emprisonnée depuis février et désormais jugée en Russie, a plaidé coupable jeudi de contrebande de drogue dans une affaire suivie de près par Washington. Joe Biden "va faire tout ce qu'il peut" pour la rapatrier, a encore assuré jeudi la porte-parole de la Maison Blanche Karine Jean-Pierre, face à des critiques de proches de la championne sur l'implication du président américain.

Simone Biles aussi décorée

Le démocrate de 79 ans a décoré plusieurs personnalités représentant à ses yeux les grands idéaux américains. Parmi elles, Megan Rapinoe, mais aussi la gymnaste star Simone Biles. La Maison Blanche a souligné que ces deux athlètes, en plus de briller dans leurs sports, s'engageaient pour la défense des personnes LGBTQ+ et l'égalité de paiement des femmes et des hommes en ce qui concerne Megan Rapinoe, et pour la santé mentale en ce qui concerne Simone Biles.

Joe Biden a aussi distingué des militants des droits civiques, une ancienne élue qui se bat pour le contrôle des armes à feu, une infirmière qui a été la première personne vaccinée des Etats-Unis, ou encore, à titre posthume, le patron et co-fondateur d'Apple Steve Jobs et l'ancien sénateur républicain et héros de guerre John McCain.