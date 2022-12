Libérée de Russie, la basketteuse américaine Brittney Griner prend la parole et compte rejouer cette saison

Dans un post sur Instagram ce vendredi, une semaine après sa libération par la Russie en échange d'un prisonnier, Brittney Griner a exprimé sa gratitude envers le gouvernement américain. La basketteuse de 32 ans a indiqué aussi son envie de rejouer cette saison.

Une semaine après son retour aux Etats-Unis, Brittney Griner a pris la parole pour revenir sur les 10 derniers mois, qui "ont été une bataille" pour elle. Dans un post sur Instagram ce vendredi, celle qui a été libérée par la Russie en échange du marchand d'armes Viktor Bout annonce aussi sa volonté de rejouer au basket cette saison.

"Merci à tous pour votre aide"

Brittney Griner avait été arrêtée en février dernier pour des accusations de trafic de drogue. "C'est si bon d'être à la maison! Ces dix derniers mois ont été une bataille de tous les instants, a réagi l'intéressée. J'ai creusé profondément pour garder la foi et c'est l'amour de beaucoup d'entre vous qui m'a aidé à continuer. Du fond du cœur, merci à tous pour votre aide."

"Reconnaissante" envers toutes les personnes qui ont défendu sa "cause", à l'image de sa famille et de ses coéquipières, Brittney Griner adresse aussi "un merci spécial" au président Joe Biden et au gouvernement. "J'encourage également tous ceux qui ont joué un rôle dans mon retour à la maison à poursuivre leurs efforts pour ramener tous les Américains à la maison. Chaque famille mérite d'être entière", a déclaré la basketteuse de 32 ans, qui exhorte le gouvernement à libérer l'ancien militaire Paul Whelan, toujours détenu en Russie.

"Je tiens également à préciser une chose: j'ai l'intention de jouer au basket-ball pour les Phoenix Mercury en WNBA cette saison, et ce faisant, j'espère pouvoir bientôt dire 'merci' en personne à ceux d'entre vous qui ont défendu mes intérêts, écrit et posté pour moi", a conclu la star.