Mondial de basket féminin: une joueuse malienne présente ses excuses après la bagarre devant la presse

Touty Gandega, l’arrière de l’équipe du Mali, a réagi à la bagarre qui a opposé deux de ses coéquipières devant la presse en marge du Mondial de basket féminin, ce lundi en Australie. La native de Paris assure que les belligérantes "regrettent profondément leur comportement".

La scène, assez surréaliste, a plongé la sélection du Mali dans l’embarras. Deux joueuses de l’équipe féminine de basket se sont battues en zone mixte en marge du Mondial 2022, ce lundi en Australie. L’échauffourée a éclaté devant la presse, après une défaite face à la Serbie lors de la phase de groupes (81-68).

Alors qu’elle répondait aux questions des journalistes de son pays, Sasa Cado, l’arrière serbe, a été interrompue par des cris à côté d’elle. En se tournant, elle a alors vu deux membres de l’équipe malienne en venir aux mains. Sous les yeux d’une assistance médusée. Les belligérantes, qui se sont donné des coups de poing, ont rapidement été séparées par leurs coéquipières. Selon Basketnews, il s’agit de l’ailier forte Salimatou Kourouma (23 ans) et de l’ailière Kamite Elisabeth Dabou (17 ans).

"Nous tenons à nous excuser auprès du peuple malien"

La raison de cette altercation reste pour le moment inconnue, mais elle fait beaucoup parler après la diffusion des images sur les réseaux sociaux et dans de nombreux médias internationaux. "Bon, je tiens à préciser que ce n’est pas l’image que nous voulions véhiculer, vraiment pas, a réagi Touty Gandega, l’arrière du Mali, sur son compte Twitter. Dieu sait qu’on s’entend bien et là, c’est un dérapage malheureusement qu’on aurait voulu éviter! Nous tenons à nous excuser auprès du peuple malien et du peuple africain…"

Dans un deuxième message, la joueuse de 31 ans, qui évoluait la saison passée au CSP Nantes Rezé Atlantique Basket (relégué cette saison en NF1, la troisième division), a pris la défense de ses jeunes partenaires. "Je sais que c’est une dinguerie ce qui s’est passé, mais les petites regrettent profondément", a assuré la native de Paris, qui a porté le maillot de l’équipe de France en jeunes, avant d’opter pour la sélection malienne.

Un dernier match face au Canada

Repêchée après le forfait du Nigeria (en raison d’une crise de gouvernance au sein de sa fédération), l’équipe du Mali a essuyé quatre défaites depuis le début de ce Mondial 2022, face au Japon (89-56), l’Australie (118-58), la France (74-59) et donc la Serbie. Les joueuses de l’Espagnol Joaquin Brizuela, déjà éliminées, tenteront de sauver l’honneur, ce mardi, lors de leur dernier match face au Canada (8h). En veillant à garder leur self-control, cette fois.