ASVEL: David Lighty prolonge jusqu'en 2026

Après la signature d'Elie Okobo et la prolongation d'Antoine Diot la veille, l'ASVEL a annoncé ce samedi le renouvellement du contrat de l'ailier américain David Lighty.

L'ailier américain David Lighty a prolongé de deux ans, jusqu'en 2026, son contrat avec l'ASVEL Lyon-Villeurbanne où il devrait terminer sa carrière, a annoncé samedi le club champion de France, désormais membre permanent de l'Euroleague. Le joueur, dont le départ avait été plusieurs fois évoqué ces dernières semaines, avait déjà prolongé son contrat jusqu'en 2024 il y a un an. Il avait été convoité cet été par l'Olympiacos, où a signé l'ex-Villeurbannais Moustapha Fall.

Âgé de 33 ans, Lighty, qui a disputé 371 matchs avec l'ASVEL, a été quatre fois champion de France, dont une fois avec Nanterre (2013), et trois fois vainqueur de la coupe de France. Il a encore été élu meilleur joueur (MVP) de la dernière finale du championnat.

Lighty finira sa carrière à l'ASVEL selon Parker

David Lighty a été formé à l'Université Buckeyes Ohio States avant de venir en Europe en 2011, en Italie dans un premier temps (Cantu puis Cremone). Il a ensuite joué pour Nanterre (2012-2014), Villeurbanne (2014-2016), Trente (Italie, 2016-2017), Sassari (Italie, 2017), avant de revenir à l'ASVEL.

"Il s'est posé des questions et nous aussi. Mais quand absolument tout le monde me dit 'il faut le garder', alors on fait tout pour !", a réagi le président du club, Tony Parker. "David terminera sa carrière chez nous et aura son maillot retiré, une célébration à la hauteur de ce qu'il a apporté. Mais avant cela, il va continuer à nous faire gagner des titres et nous apporter quotidiennement de la joie et du bonheur", a ajouté le dirigeant.