Basket: la Ligue saisit sa commission juridique contre Le Portel après les blackface de supporters

La Ligue nationale de basket (LNB) a annoncé avoir saisi sa commission juridique contre Le Portel après que des supporters ont assisté à la rencontre contre Roanne le visage peint en noir.

La Ligue s’active face au tollé. Le Comité Directeur de la LNB a saisi ce mercredi sa commission de discipline contre Le Portel et convoquera des représentants du club dans les prochains jours en réaction à la polémique provoquée lors de la rencontre face à Roanne (84-95), comptant pour la 22e journée de la Betclic Elite.

Du huis clos au retrait de points

Samedi, des supporters du Portel s’étaient peints le visage en noir (le blackface) pour, s'était défendu le club, rendre hommage à un ancien membre du staff portelois parti aux Antilles (Jacky Périgois, ancien entraîneur assistant de l'ESSM parti en Martinique). Le Portel risque du huis clos pour plusieurs matchs ainsi qu’une amende. Le règlement de la Ligue n’indique pas de barème précis mais le retrait de points est possible, une telle sanction étant assortie d’un sursis qui peut atteindre trois ans.

Le joueur de Roanne, Yannis Morin, avait dénoncé les agissements des spectateurs dans un message sur Twitter. "Lors de mon match contre l'ESSM j'ai eu le malheur de voir trois hommes en bord de terrain, avait-il écrit. Peinture noire. Rouge à lèvres rouge. Perruques cheveux crépus. Habits traditionnels antillais. A quel moment en 2023 peut-on tolérer ce type de déguisement?"

Alain Béral, président de la LNB, avait aussitôt dénoncé ces actes sur RMC Sport, dimanche. "On condamne bien évidemment tous les actes racistes et autres invectives liées à des personnes dans nos salles, a-t-il regretté. On essaie de faire de la prévention et s’il n’y en a pas, il n’y a plus que les sanctions. On ne peut pas arriver aux sanctions mais quand il faut y arriver, on y arrivera. On ne peut pas filtrer. Les clubs le savent. Le contexte du carnaval (de Dunkerque) n’a pas aidé les choses. La photo publiée par les trois personnes en question avec le soutien à leur coach n’a pas aidé les choses, ils ont eu juste oublié que c’était un acte considéré comme raciste depuis le 19e siècle. Soit, c’est un acte très manqué, soit c’est un acte raciste pur et dur quoi qu’il arrive, on ne laissera pas passer."

Il n’avait pas accepté la justification de Portel estimant que cette polémique était née d’une "mauvaise interprétation" dans le contexte du carnaval de Dunkerque où les supporters viennent déguisés. "J’ai eu le président et je lui ai dit que le carnaval ne pouvait pas tout excuser, a ajouté M.béral. Je sais qu’au Portel et dans le Nord, c’est un moment très festif. Au Portel, il n’y a qu’une règle (pendant le festival de Dunkerque, ndlr), c’est de venir déguisé. Ce qu’il s’est passé veut dire qu’il faut être absolument vigilant sur les conséquences de tout ce qu’on décide. Ce qui passait pour un déguisement était une erreur profonde, voire une attaque raciste, ça, ce n’est pas supportable. Il faut absolument être vigilant dans la situation actuelle sur tout ce qu’il peut se passer à l’entrée des stades à ce qui porte les supporters sur eux."