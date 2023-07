Betclic Elite: les Metropolitans 92 en difficulté financière après le départ de Wembanyama

La direction des Mets 92 confirme auprès du Parisien être en difficulté financière et à la recherche de deux millions d'euros pour boucler son budget de la saison prochaine.

Dur retour sur terre. Après avoir fait leurs adieux à Victor Wembanyama et avoir disputé la finale du championnat de France de basket contre Monaco, les Metropolitans 92 de Boulogne-Levallois font face à une situation financière délicate. "Il nous manque deux millions d'euros pour repartir", confie la présidence du club auprès du Parisien.

"Aujourd’hui, on a du mal à boucler ce budget de six millions d’euros. (...) On cherche des partenaires, des investisseurs ou des sponsors. On a plusieurs pistes", explique Luc Monnet, président du conseil d’administration du propriétaire des Mets 92. D'après le quotidien, des discussions existent avec trois potentiels investisseurs.

L'effectif ne compte plus qu'un seul joueur

Sur le papier, l'alerte rouge n'est pas encore déclarée. La preuve: le gendarme financier du basket français, la Direction nationale de conseil et de contrôle de gestion (DNCCG), a validé les comptes du club et donné son feu vert pour la participation à la saison 2023-2024 de la Betclic Élite.

Le problème n'est pas seulement financier, mais aussi sportif. Pour l'heure, il n'y a plus qu'un seul joueur sous contrat: Lahaou Konaté. Or, les Mets doivent constuire une équipe capable de pouvoir également disputer la Basketball Champions League (qualification via le championnat), à défaut d'avoir été retenus pour l'Eurocoupe (compétition semi-fermée). Sans oublier que le club n'a toujours pas annoncé de successeur au poste d'entraîneur, Vincent Collet étant désormais en charge de l'équipe de France à plein temps avant les JO.