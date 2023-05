Betclic Elite: Monaco fait un premier pas vers la finale en assommant Bourg-en-Bresse

Monaco a pris les commandes de sa demi-finale du championnat de France de basket face à Bourg-en-Bresse en s'imposant dans le premier match de sa série (96-79) ce lundi en Principauté.

Une victoire pleine d'autorité. Monaco a pris les commandes de sa demi-finale du championnat de France de basket face à Bourg-en-Bresse en s'imposant dans le premier match de sa série (96-79) ce lundi en Principauté.

Les hommes de Freddy Fauthoux n'ont rivalisé que le temps du premier quart-temps (19-16) avec l'armada monégasque, officiellement troisième puissance du continent après son podium conquis en Euroligue huit jours plus tôt.

La JL réussissait pourtant mal aux Monégasques

Avant le début de ces demi-finales, la JL était l'une des rares équipes en Europe à pouvoir se vanter d'un bilan positif face à Monaco: les Burgiens avaient fait chuter l'ASM en quart de finale de Leaders Cup (102-92) et de nouveau au match retour de Betclic Elite (90-88), après le revers de l'aller (98-94). Mais cette fois, Monaco était bien supérieur.

"On a essayé de prendre le match du bon côté parce qu’ils nous ont battu deux fois cette saison, explique le meneur monégasque Matthew Strazel. Et ça nous a réussi. (…) Il faut absolument prendre le match 2 maintenant pour enchainer sereinement à Bourg, et essayer de finir la série là-bas. (...) Il fallait montrer un autre visage contre eux parce qu’on reste une équipe de niveau européen et ce n’est pas que dans l’apparence, il faut aussi le montrer sur le terrain."

Bourg tentera de réagir dès la prochaine manche de cette demi-finale au meilleur des cinq matchs, mercredi (20h30) de nouveau dans la salle Gaston-Médecin. Entretemps, les Mets 92 de Victor Wembanyama peuvent enchaîner un deuxième succès contre l'Asvel mardi (20h30) à Paris-Bercy dans l'autre demie. Pour égaliser, Bourg-en-Bresse ne devra pas craquer comme ce lundi, quand la Roca Team a infligé un 17-4 à la JL dans la deuxième reprise, pour se détacher de 19-18 à 36-22. Ce trou d'air fatal a causé la colère de Freddy Fauthoux: "Qu'est ce que vous attendez ? La fin du match et qu'on rentre à l'hôtel?", a tempêté l'ex-international, remonté contre ses joueurs.

En plus de nombreuses pertes de balles (20 au total), la passivité des Bressans a offert une pelletée de tirs à trois points ouverts dans ce moment de bascule, deux d'Alpha Diallo, Matthew Strazel et Donatas Motiejunas. Ce dernier s'est montré comme l'homme fort du Rocher lundi. Le géant lituanien (2,13 m) avait empilé 16 points et cinq rebonds dès la mi-temps (20 points à l'issue des quarante minutes).

D'un lay-up puis d'un shoot derrière la ligne créé en solo, leur star Mike James, moins sollicitée (20 minutes) et donc plus discrète (12 points et 3 passes), s'est permis d'assommer Bourg-en-Bresse de cinq points (53-32) dès le retour des vestiaires, des fois que la pause leur aurait permis de se remobiliser. Le tout sous les yeux de Kevin Durant, ami de Mike James et bien agrippé au Rocher car déjà présent lors du quart de finale aller contre Strasbourg.