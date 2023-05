Betclic Elite: Obradovic s'insurge de ne pas avoir été élu meilleur entraîneur de la saison

Sasa Obradovic, coach de Monaco, regrette avec amertume de ne pas avoir été élu meilleur entraîneur de la saison de Betclic Elite, malgré sa troisième place finale notamment décrochée en Euroligue. "C'est parce que je suis Serbe ?", interroge-t-il.

Sasa Obradovic a l'échec amer. Le coach de Monaco regrette ce dimanche de ne pas avoir été élu meilleur entraîneur de la saison du championnat de France, pourtant survolé par le club du Rocher avant les play-offs.



"Il faut aussi parler de l'appréciation portée au travail du coach, explique-t-il en conférence de presse sans avoir été interrogé sur le sujet, après la troisième décrochée par Monaco en Euroligue. Je ne suis pas élu meilleur entraîneur, même pas proche de l'être. C'est parce que je suis Serbe? Pourquoi, avec tout le respect que je porte aux autres entraîneurs, je ne mérite pas ça, pas plus que l'ensemble de mon staff?"

Villa récompensé avec Cholet

Outre une première qualification au Final Four de la C1, Monaco a remporté la Coupe de France et terminé en tête de la saison régulière, assurant la première place un mois avant son terme, avant donc de disposer du Barça ce dimanche à Kaunas (78-66) pour se consoler de son élimination en demi-finale d'Euroligue.



Laurent Villa, coach de Cholet, septième de la saison régulière et finaliste de la quatrième Coupe d'Europe, a été élu mercredi meilleur entraîneur de la saison. Un trophée pour lequel le vote du syndicat des entraîneurs compte pour la moitié du décompte final (37,5% pour les journalistes et 12,5% pour la direction technique nationale).