Basket: Strasbourg se renforce avec le Nigérian Okoye

La SIG a officialisé ce mercredi la signature de Stan Okoye. L’expérimenté ailier nigérian s’est engagé pour la saison 2022-2023 de Betclic Elite avec la formation alsacienne.

Eliminé par Monaco dès les quarts de finale la saison passée, Strasbourg compte bien prendre sa revanche en 2022-2023. Le club alsacien a confirmé mercredi l’arrivée de Stan Okoye pour un an. Né aux Etats-Unis mais international nigérian, l’aillier de 31 ans va apporter son expérience du haut-niveau à la SIG. Après des passages en Grèce, Israël, Italie, et en Espagne Stan Okoye va poursuivre son périple en France. l évoluait la saison passée à Saragosse.

"Joueur très convoité il a porté les couleurs de Saragosse la saison dernière. Participant à la FIBA Europe Cup (17,3pts à 50% au tirs et 5,3rbs) il a réalisé un excellent début de saison, mais hélas, après 19 matchs, il a été contraint d’arrêter à la suite d’une rupture du tendon du triceps en décembre dernier, l’a ainsi présenté l’équipe alsacienne dans un communiqué. L’international nigérian ayant pu justifier du retour à 100% de ses capacités physiques, il s’est engagé ce jour avec la SIG Strasbourg pour la saison à venir."

La SIG heureuse de recruter un joueur efficace et revanchard

Après l’annonce de son arrivée dans le championnat de France, Stan Okoye a partagé son impatience à l’idée de débuter avec la SIG.

Blessé une partie de la saison 2021-2022, le Nigérian espère se relancer en Alsace. "Merci, je ne peux pas attendre, a écrit le néo-Alsacien sur les réseaux sociaux.

Au sein du club strasbourgeois on se félicite de ce recrutement qui va aider l’équipe à retrouver les sommets du basket tricolore.

"Stan a un profil de joueur de haut niveau dont le style entre parfaitement dans notre collectif, mais également pour la Betclic Elite. Il va contribuer énormément à l’équipe et pas seulement grâce à son excellente habilité aux tirs, s’est enthousiasmé le coach Lassi Tuovi. Il va nous apporter la taille dont nous avons besoin et notamment en défense, pas seulement verticalement mais aussi latéralement. Je suis impatient de voir s’exprimer sa motivation après sa dernière saison qui a été difficile pour lui. Il a montré qu’il continuait à progresser et qu’il pouvait être un top joueur en ACB. Il est très motivé à l’idée de venir, j’ai pu le ressentir lors de notre échange téléphonique."

La SIG débutera sa saison 2022-2023 par des duels contre l'Elan Béarnais, Dijon fin septembre. D’ici-là, Stan Okoye aura eu le temps de s’acclimater à sa nouvelle équipe.