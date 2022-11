Betclic Elite: Strasbourg annonce le départ de son entraîneur, Lassi Tuovi, Luca Banchi le remplace

La SIG Strasbourg et Lassi Tuovi se séparent d’un commun accord, a annoncé le club alsacien ce mercredi. Le coach finlandais paye un début de saison très délicat. Son remplaçant est déjà connu, il s'agit de Luca Banchi.

Lassi Tuovi n’aura pas résisté au triste début de saison de la SIG. Alors que Strasbourg pointe à la 18e et dernière place de Betclic Elite, avec sept défaites en huit journées, le coach finlandais et le club alsacien ont décidé de se séparer d’un commun accord, a annoncé la SIG ce mercredi.

"La SIG Strasbourg et Lassi Tuovi se sont rencontrés pour faire le point sur la situation sportive du club. Après analyse de la situation, ils ont décidé de se séparer d’un commun accord, écrit le club dans un communiqué. Hélas, les résultats du début de saison ne correspondent ni aux attentes du club ni à celles du coach."

Deux qualifications en playoffs en deux saisons

"La SIG Strasbourg et la ville de Strasbourg auront toujours une place particulière dans mon cœur, assure de son côté Lassi Tuovi, cité dans le communiqué. Je tiens à remercier avant tout le club, le président ainsi que l’ensemble des salariés, mais également les joueurs et le staff avec lesquels j’ai travaillé et bien évidemment nos fantastiques supporters pour l’amour et le soutien qu’ils m’ont apporté durant ces années. Je suis très fier de ce que nous avons réalisé, aussi bien en France qu’en Basketball Champions League depuis 2018."

Coach principal de la SIG depuis 2020 et le départ de Vincent Collet, le Finlandais a pourtant tout de suite su imposer sa patte sur la formation alsacienne. Il a emmené le club en playoffs au cours des deux dernières saisons (3e de saison régulière et 1/2 finale de playoffs en 2020-2021, 7e et quart de finale en 2021-2022), mais la mayonnaise n’a malheureusement pas pris cette saison.