Boulogne-Levallois: fin de contrat pour Waters après sa bagarre avec un coéquipier

Le club des Mets 92 de Boulogne-Levallois a officialisé ce jeudi le départ du meneur Tremont Waters en direction de Porto Rico. Le coéquipier de Victor Wembanyama avait été impliqué dans un bagarre à la mi-temps d'un match de Betclic Elite avec Steeve Ho You Fat.

Pas question de laisser passer un tel comportement. Onze jours après l'incident entre Tremont Waters et Steeve Ho You Fat, l'équipe des Mets 92 de Boulogne-Levallois a annoncé ce jeudi le départ du meneur de jeu américano-portoricain. Impliqué dans une bagarre avec son partenaire durant la mi-temps du match de Betclic Elite perdu contre Monaco (87-68) le 2 avril, le meneur de 25 ans n'a pas souhaité rester en France. Suite à un accord entre toutes les parties, l'ancien joueur des Celtics en NBA va reoindre les Gigantes de Carolina à Porto-Rico.

"Suite aux problèmes avec le meneur portoricain Tremont Waters, les parties ont décidé de se séparer, a officialisé l'actuel deuxième du championnat de France dans un communiqué. A l’issue d’une négociation, un accord tripartite a été trouvé avec les Gigantes de Carolina, Tremont Waters et le management des Mets 92 qui permet au joueur de quitter les Metropolitans et de s’engager avec le club portoricain."

Les Mets "regrettent" la décison de Waters de partir

Recruté en juillet 2022, en provenance de cette même équipe des Gigantes de Carolina, Tremont Waters a rapidement signifié qu'il ne voulait pas finir la saison de Betclic Elite avec les Mets.

Deuxième meilleur marqueur de l'équipe francilienne derrière le phénomène Victor Wembanyama, le meneur de jeu faisait l'objet d'une procédure après la bagarre et devait être reçu, tout comme Steeve Ho You Fat, par sa direction le 17 avril prochain.

"Les Metropolitans 92 regrettent que Tremont Waters n’ait pas voulu terminer la saison à Boulogne-Levallois, a encore précisé le candidat au titre en championnat. Ils ont cependant apprécié sa grande valeur de basketteur et lui souhaitent le meilleur pour sa carrière."

Tremont Waters - considéré comme l’un des meilleurs joueurs de Betclic Elite à son poste - et Ho You Fat restaient jusque-là à disposition de Vincent Collet, leur coach. Après 28 rencontres, les Metropolitans sont deuxièmes du championnat et peuvent naturellement nourrir de grandes ambitions en playoffs. Mais ce se fera désormais sans l'un des cadres de l'effectif.