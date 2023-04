Boulogne-Levallois: Waters et Ho You Fat sous procédure disciplinaire après une bagarre

Tremont Waters et Steeve Ho You Fat, coéquipiers de Victor Wembanyama aux Metropolitans de Boulogne-Levallois, vont être entendus par leur club après s’être battus dimanche dans les vestiaires à la mi-temps de la rencontre face à Monaco (défaite 87-68).

Tremont Waters et Steeve Ho You Fat vont devoir rendre des comptes. Alors qu’une bagarre les a opposés dimanche à la mi-temps de la rencontre face à Monaco lors du choc au sommet de Betclic Elite (défaite 87-68), les deux coéquipiers de Victor Wembanyama sont sous le coup d’une procédure disciplinaire, a annoncé ce mercredi Alain Weisz, directeur des opérations sportives de Boulogne-Levallois.

"La gouvernance du club a trouvé cela inacceptable et a décidé d'engager une procédure pour les entendre, d'ici huit à dix jours comme le veut la loi, a indiqué Alain Weisz dans les colonnes de BeBasket. Ils vont recevoir une lettre recommandée pour être convoqués à un entretien."

L'attitude individualiste de Waters agace

Selon L’Equipe, l’attitude individualiste de Waters, deuxième meilleur marqueur des Metropolitans derrière Wembanyama cette saison (18,2 points), est "fortement pointée du doigt depuis quelques semaines". Le meneur américain (25 ans), drafté en 51e position par les Boston Celtics en 2019, a inscrit 31 points à 10/21 au tir dimanche face à Monaco. Il s’agit de sa meilleure performance de la saison.

Waters - considéré comme l’un des meilleurs joueurs de Betclic Elite à son poste - et Ho You Fat sont pour l’instant toujours à disposition de Vincent Collet, leur coach. Après 27 journées, les Metropolitans sont deuxièmes du championnat et peuvent naturellement nourrir de grandes ambitions en playoffs.