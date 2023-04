Boulogne-Levallois: après l'altercation entre Waters et Ho You Fat, les deux joueurs reçus le 17 avril par le club

Le club des Hauts-de-Seine des Metropolitans 92 va recevoir les deux joueurs après les incidents survenus à la mi-temps du match face à Monaco dimanche dernier (68-87). Depuis les faits, le joueur portoricain est introuvable.

C’est une publicité dont les Metropolitans 92 se seraient bien passés. Leur très bonne saison a pris un tournant musclé dimanche dernier à Monaco dans le match phare de la 27e journée de Betclic Elite. A la mi-temps, les Mets sont dans le sillage du leader du championnat (37-40). Puis c’est la panne de jus. Les Monégasques déroulent et l’emportent 87-68. A la mi-temps, un incident a opposé Steeve Ho You Fat à Tremont Waters.

D’après L’Equipe, Ho You Fat, en réponse à une insulte de Waters, aurait donné le premier coup. Cette semaine, Alain Weisz, directeur des opérations baskets, a reçu les joueurs et le coach pour dessiner le scénario du film qui s’est tenu à la pause du match contre Monaco dans le vestiaire de la salle Gaston-Médecin. Il semble avoir une bonne idée du déroulé. Avec le reste de la gouvernance des Mets, il doit entendre les deux principaux protagonistes.

Une décision rapide attendue

Date fixée le 17 avril, deux jours après un déplacement à Limoges. "On va leur poser les questions à chacun leur tour détaille le responsable des opérations basket. Quelle est la raison de l’altercation, leur sentiment. Est-ce qu’ils se rendent compte qu’ils ont porté atteinte à l’image du club ? On veut les écouter. On ne condamne pas des gens sans les avoir entendus."

La direction communiquera sa décision aux joueurs sous trois jours. Les punitions peuvent aller de l’amende au renvoi. Depuis l’incident, Tremont Waters n’a pas remontré le bout de son short, malgré les appels d’Alain Weisz. "Il ne donne pas signe de vie. Honnêtement je ne sais pas où il est." Une disparition qui va peser sur la défense du meneur de 1,80m et qui fait dire par expérience à Weisz que son joueur va s’en aller. Les hommes de Vincent Collet ont résisté à cette tempête interne pour dominer Strasbourg samedi après-midi dans leur salle (93-80) au terme d’une partie de belle facture.

"On voyait que Waters agaçait les partenaires par son individualisme"

Steeve Ho You Fat, à la disposition du coach comme Waters, a inscrit 9 points à 100% de réussite, pris 2 rebonds et délivré 1 passe décisive. Tremont Waters a été l’un des hommes forts de la bonne saison des Mets avec 18,2 points de moyenne qui ont fait de lui le 5e marqueur du championnat et une arme létale derrière Victor Wembanyama. Sans lui quel visage prendront les Mets ? Depuis la mi-mars, Boulogne-Levallois a gagné deux matchs pour trois revers.

Un temps faible qui a exacerbé les tensions du vestiaire ? "On voyait que Waters agaçait les partenaires par son individualisme, reconnait Weisz. Mais on ne pouvait pas se douter d’une altercation dans le vestiaire. Quand il se passe ce genre de choses, tout le monde a des responsabilités. On peut se dire qu’on n’a pas vu ce mal, peut-être qu’on n’a pas vu l’animosité entre certains joueurs. L’image d’un club se détruit avec ce type de comportements." Weisz prend l’image d’un mécanicien. Lui, Collet, les joueurs, ont "mis les mains dans le cambouis". La locomotive des Hauts-de-Seine reprendra-t-elle son rythme ? Steeve Ho You Fat et Tremont Waters seront-ils toujours à bord. Rien n’est moins sûr.