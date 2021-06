Jeep Elite: comment va se dérouler la phase finale

Si la Pro B s'achèvera sur les derniers matchs de la saison régulière, la Jeep Elite aura bien droit à une phase finale avec un Final 4 disputé à Rouen du 24 au 26 juin. Les quarts de finale seront programmés quelques jours plus tôt.

Le format de la phase finale - confirmée il y a quelques jours malgré la contestation des capitaines - est désormais connu. La saison de Jeep Elite se terminera bien par un tournoi entre les huit premiers de la saison régulière, a annoncé mardi Alain Béral, le président de la Ligue nationale de basket. Mais ces matchs décisifs s'étaleront sur une durée d'une semaine, et non pas sur une période plus resserrée, comme cela était initialement envisagé.

Les quarts de finale auront lieu les 20 et 21 juin, dans les enceintes des clubs les mieux classés du top 4 de la saison régulière. Les demi-finales et la finale se disputeront dans le cadre d'un Final 4 à Rouen, les 24 et 26 juin.

À moins d'un mois de ces rendez-vous, Monaco est en tête du classement, devant Dijon, l'ASVEL et Strasbourg. Bourg-en-Bresse, Boulogne-Levallois, Le Mans et Limoges complètent le top 8.

"Une fête de fin d'année avec du public"

"C’est dans l’ADN du basket mondial", a souligné Alain Béral, rappelant au passage que la décision d'organiser une phase finale de ce type avait été actée dès le 22 février. "Il y aura une fête de fin d’année avec du public. Cette fête désignera le champion de France", a-t-il ajouté.

La question de l'absence de plusieurs joueurs retenus en sélection a également été évoquée. Réponse: ces joueurs devront tout de même être mis à dispositions des équipes nationales. En ce qui concerne le public, ils attendent a minima 3.000 personnes pour les demi-finales et finales.

Quant à la Pro B, la dernière journée de la saison régulière actera la fin de la saison. Le champion et son dauphin accèderont à l'élite. À l'heure actuelle, Fos-sur-Mer et Saint-Quentin font la course en tête.