Basket: la liste des Bleus pour les JO de Tokyo, avec Gobert, Batum et Fournier, sans Maledon

Rudy Gobert, Nicolas Batum, Evan Fournier font partie de la liste de douze joueurs appelés jeudi par Vincent Collet, sélectionneur de l'équipe de France de basket, pour disputer les Jeux olympiques de Tokyo.

Les Bleus iront bien à Tokyo avec leurs trois cadres de la NBA. Le pivot Rudy Gobert (Utah Jazz), l'ailier Nicolas Batum (Los Angeles Clippers) et l'arrière Evan Fournier (Boston Celtics) ont été retenus jeudi par le sélectionneur Vincent Collet, pour disputer le tournoi de basket masculin des Jeux olympiques d'été (23 juillet-8 août) avec l'équipe de France.

Ces trois participants aux play-offs NBA ne sont pas les seuls de cette liste de douze joueurs à évoluer dans la ligue nord-américaine. L'ailier Timothé Luwawu-Cabarrot (Brooklyn Nets) et le meneur-arrière Frank Ntilikina (New York Knicks) en font aussi partie. La liste est complétée avec l'arrière Nando De Colo, les meneurs Thomas Heurtel et Andrew Albicy, les pivots Vincent Poirier et Moustapha Fall, ainsi que les ailiers forts Amath Mbaye et Guerschon Yabusele.

Théo Maledon est absent. "C'est un peu malheureux mais avec sa franchise, il voulait entreprendre un gros travail de développement cet été. Il n'a pas souhaité faire partie de la sélection. C'est un choix qui lui appartient", a justifié Vincent Collet sur France 3.

La préparation débute fin juin

Les Bleus débuteront leur aventure olympique avec un choc contre les États-Unis. Ce sera le 25 juillet, à la Saitama Super Arena. Ils feront ensuite face au vainqueur du tournoi de qualification olympique prévu au Canada, le 28 juillet, avant de défier l'Iran le 31.

Le groupe, exceptés les joueurs qui seront encore concernés par les play-offs NBA, doit se retrouver dans la région parisienne pour des tests médicaux les 23 et 24 juin. Puis les Bleus iront à Pau pour le premier gros bloc de la préparation. Les Français prendront ensuite la direction de Malaga pour y affronter l'Espagne en amical le 8 juillet. Une revanche est prévue le 10, à Paris.

Après une petite pause de trois jours, les Bleus s'envoleront dès le 14 juillet pour le Japon et rejoindront Oshina à une bonne centaine de kilomètres au sud-ouest de Tokyo, pour la seconde phase de préparation et deux derniers matches amicaux, dont un contre le Japon le 18 juillet.

La liste des Bleus: Andrew Albicy, Nicolas Batum, Nando De Colo, Moustapha Fall, Evan Fournier, Rudy Gobert, Thomas Heurtel, Timothé Luwawu-Cabarrot, Amath M'Baye, Frank Ntilikina, Vincent Poirier, Guerschon Yabusele.

Suppléants: Isaïa Cordinier, William Howard, Mathias Lessort et Axel Toupane.