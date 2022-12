NBA: "Je suis certain qu’il sera le premier choix de la draft", Michael Douglas sous le charme du phénomène Wembanyama

Michael Douglas était présent dans les tribunes de la salle Marcel-Cerdan pour assister au match de Betclic Elite entre Boulogne-Levallois et Monaco, dimanche soir. L’occasion pour le célèbre acteur et producteur américain de dire tout le bien qu’il pense du phénomène Victor Wembanyama.

Malgré un physique bien plus classique que les plus de 2,20m de Victor Wembanyama, sa présence à Marcel-Cerdan a été autant remarquée que celle du phénomène du basket français. Michael Douglas, célèbre acteur et producteur américain, était en effet présent au match entre les Métropolitains et Monaco (82-95 ap, 12e journée de Betclic Elite) ce dimanche soir à Levallois.

Comme les stars en ont l’habitude dans les salles NBA, Michael Douglas a pris place au premier rang pour admirer la performance de Wembanyama, annoncé comme le futur numéro un de la draft 2023. "J’aime le basket et c’est la deuxième fois que je viens le voir, a indiqué Michael Douglas au micro de BeIN Sports pendant le match. Il a une famille très sympathique. Il bouge superbement bien. Je suis certain qu’il aura un gros impact en NBA et qu’il sera bien le premier choix de la draft NBA."

Une nouvelle grosse performance pour Wembanyama

L’acteur américain avait déjà fait le déplacement dans les Hauts-de-Seine pour voir Wembanyama de ses propres yeux le 5 novembre dernier. La rencontre entre les deux hommes avait même été immortalisée par une photo. "Soirée amusante de basket en France et si belle rencontre de Wembanyama, l’avenir de la NBA", avait alors écrit Michael Douglas sur son compte Instagram.

Sur le parquet, Monaco a remporté le choc entre deux équipes qui comptaient le même nombre de défaites avant cette 12e journée. Wembanyama, auteur de 27 points (11/20 au tir), 11 rebonds et trois interceptions, a pourtant fait honneur à la présence de Michael Douglas. Mais la nouvelle performance XXL de la coqueluche du basket français a été insuffisante.