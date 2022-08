Joe Biden demande la libération "immédiate" de Brittney Griner, condamnée à 9 ans de prison en Russie

Le président des Etats-Unis Joe Biden a immédiatement réagi à la condamnation de la basketteuse américaine Brittney Griner à neuf ans de prison en Russie, pour trafic de stupéfiants. Le dirigeant parle d'une décision "inacceptable".

Le président Joe Biden a vivement dénoncé la condamnation ce jeudi de la basketteuse américaine Brittney Griner à neuf ans de prison par un tribunal en Russie pour trafic de drogue.

Biden veut "explorer toutes les voies possibles" pour sa libération

"C'est inacceptable et je demande à la Russie de la libérer immédiatement afin qu'elle puisse retrouver sa femme, ses proches et ses coéquipières", a-t-il exhorté dans un communiqué quelques instants après l'annonce du verdict. Le dirigeant américain s'est engagé à travailler "sans relâche" et à "explorer toutes les voies possibles" afin d'oeuvrer à sa libération.

Elle va faire appel

Les avocats de la star internationale du basket ont annoncé qu'elle ferait appel de sa condamnation. Double championne olympique avec la team USA, Brittney Grinder, détenue depuis février, a été reconnue coupable de trafic de drogue après son arrestation avec une vapoteuse contenant du liquide de cannabis. La joueuse âgée de 31 ans nie toute contrebande. Le procureur a lui assuré qu'elle avait sciemment essayé de "cacher" aux douaniers à l'aéroport ce liquide à base de cannabis.

La WNBA et la NBA ont publié un communiqué commun pour dénoncer cette condamnation: "Le verdict et la sentence d'aujourd'hui est injustifiée et malheureuse mais pas inattendue et Brittney Griner reste incarcérée à tort. L'engagement de la WNBA et de la NBA concernant son retour en sécurité n'a pas changé et nous espérons être proche de la fin de ce processus qui doit la ramener à la maison, aux Etats-Unis."