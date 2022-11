Les débuts très prometteurs pour Victor Wembanyama avec les Bleus, vainqueur de la Lituanie

Joueur des Métropolitains et favori pour être le numéro un lors de la prochaine draft NBA, Victor Wembanyama a effectué ses débuts avec l’équipe de France ce vendredi, lors de la victoire face à la Lituanie (90-65).

Sa première était très attendue. Ce vendredi, la pépite du basket français Victor Wembanyama (18 ans) a effectué ses débuts en sélection à la Panevezio Arena face à la Lituanie (90-65), rencontre comptant pour les qualifications pour la Coupe du monde 2023. Présent à l’intérieur dans le cinq de départ de Vincent Collet, le joueur des Metropolitans a tout de suite été mis dans le bain.

Trop court sur les deux premiers paniers lituaniens, “Wemby” a ouvert son compteur en se trouvant au rebond d’un lay-up qu’il avait lui-même manqué. Deuxième joueur le plus utilisé par le sélectionneur (23min29), le gamin de 2,21 m termine son premier match en bleu avec 20 points (6/13), 9 rebonds et une passe décisive. La troisième meilleure performance pour une première cape derrière Robert Busnel (30), Bob Riley (25) et Apollo Faye (20).

Les Bleus en gestion

Bien lancés dans le premier quart temps par Wembanyama et Damien Inglis (15 pts), dominants dans les deux raquettes, les Bleus ont réalisé un premier acte sérieux malgré une baisse de régime en début de deuxième quart temps (53% de réussite à la pause). Performante à l'intérieur, l'équipe de France a également fait preuve d'une adresse solide à trois points (9/17), à l'image de Sylvain Francisco (21 pts, 5/5 à 3 pts) et Nicolas Lang (9 pts, 3/5 à 3 pts).

Avec cette victoire, les Bleus reprennent la tête de leur groupe (sept victoires, deux défaites) devant leur adversaire du jour et effacent le revers face à la Bosnie lors de la dernière fenêtre internationale. Des Bosniens que Victor Wembanyama et les Bleus retrouveront lundi à Pau.