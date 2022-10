L'avertissement du patron de la NBA sur la course à la dernière place pour récupérer la pépite Wembanyama

Annoncé comme numéro 1 lors de la draft 2023 en NBA, le crack français Victor Wembanyama suscite un énorme engouement chez les franchises américaines, à tel point que certaines équipes pourraient volontairement viser les dernières places cette saison pour avoir plus de chances de le recruter. Ce qui inquiète le patron de la puissante ligue, Adam Silver.

Le tanking de nouveau à la mode en NBA, pour les beaux yeux d'un jeune Français? Alors que ce phénomène, qui consiste pour une équipe à volontairement viser les dernières places du classement afin de maximiser ses chances d'hériter du premier choix à la draft, avait un peu disparu depuis les dernières réformes, voilà que Victor Wembanyama est en train de rebattre les cartes.

Annoncé comme probable numéro 1 à la draft 2023 depuis plusieurs années déjà, le crack tricolore (18 ans, 2,19m) a vu sa cote grimper en flèche ces dernières semaines, après des matchs d'exhibition aux Etats-Unis où il a crevé l'écran. Si bien que selon les spécialistes, plusieurs franchises de NBA pourraient sacrifier leur saison dans l'optique de le recruter, dans la mesure où les trois plus mauvais bilans de l'exercice 2022-2023 auront au printemps 14% de chances de gagner le gros lot, ce premier choix tant convoité. Mais cette possible course à la dernière place ne plait pas du tout au patron de la ligue, Adam Silver.

"Nous avons mis les équipes en garde"

Lors d'un déplacement à Phoenix, le commissioner de la NBA a fait part de son inquiétude, en faisant référence à Wembanyama sans le citer. "Nous avons mis les équipes en garde, a lancé le dirigeant, selon des propos relayés par les médias américains. Nous allons accorder une attention particulière à ce problème cette année. (...) La draft est, en principe, un bon système. Mais je comprends (la tentation actuelle des équipes), surtout quand on a le sentiment qu'un joueur unique pour sa génération arrive, comme c'est le cas cette année."

La NBA peut-elle agir rapidement? "Les équipes sont intelligentes, elles sont toujours créatives, et elles réagissent, a poursuivi Silver. Nous bougeons sur un sujet, elles bougent. Donc nous cherchons toujours à voir s'il n'y a pas encore un meilleur système."

Un système qui ne sera pas celui des relégations-promotions, comme dans le sport européen. "Cela perturberait trop notre modèle économique, a déclaré Silver à ce sujet. Et même si vous preniez deux équipes de G-League (l'équivalent de la D2), elles ne seraient pas équipées pour être compétitives en NBA."