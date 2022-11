NBA: les Nets suspendent Irving qui refuse de s'excuser pour avoir promu un film antisémite

Cette suspension "se prolongera tant que le joueur ne remédiera pas à l'impact négatif de sa conduite", prévient la franchise par la voix de son patron Adam Silver ce jeudi.

Pour son refus persistant de s'excuser après avoir promu un film à caractère antisémite, Kyrie Irving a été suspendu pour au moins cinq matches jeudi par les Brooklyn Nets, premiers à dégainer tardivement une sanction réclamée par beaucoup à la NBA, étonnante de passivité.

Si la NBA a bien fini par déplorer, condamner l'agissement et l'attitude de la star, une semaine tout de même après les faits, par la voix de son patron Adam Silver, la franchise de Brooklyn a elle décidé de passer à l'action avec une sanction.

"Une conduite préjudiciable à l'équipe"

"Nous avons été consternés (jeudi), lorsque l'opportunité lui a été donnée devant la presse, que Kyrie ait refusé de dire sans équivoque qu'il n'a pas de croyances antisémites, ni de reconnaître le contenu haineux spécifique au film", a déploré la franchise de Brooklyn dans un communiqué.

"Un tel manquement à désavouer l'antisémitisme est profondément troublant, va à l'encontre des valeurs de notre organisation et constitue une conduite préjudiciable à l'équipe", ont ajouté les Nets pour qui il ne peut donc décemment "plus être associé au club".

Cette suspension "se prolongera tant que le joueur ne remédiera pas à l'impact négatif de sa conduite", ont-ils conclu.

Cette polémique fait écho à l'affaire Kanye West, suspendu de Twitter et Instagram après avoir écrit qu'il allait s'attaquer aux juifs. Le rappeur, qui dit souffrir de troubles bipolaires, a vu ses partenariats avec plusieurs marques comme Adidas être rompus, et plusieurs sportifs, comme l'ailier des Celtics Jaylen Brown, ont décidé de ne plus être représentés par son agence Donda Sports.