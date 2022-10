Basket: irrésistible, Wembanyama fait encore le show aux Etats-Unis

Pour le deuxième match d'exhibition des Metropolitans 92 aux Etats-Unis, Victor Wembanyama a une nouvelle fois fait le show ce jeudi soir. Après ses 37 points il y a deux jours, le phénomène français, annoncé N°1 de la draft NBA en juin prochain, a cette fois-ci claqué 36 points dans la victoire de son équipe.

La hype autour de Victor Wembanyama ne risque pas de retomber. Moins de deux jours après avoir étourdi la planète basket en claquant 37 points (à 7-11 à trois-points) et cinq contres, le phénomène français de 18 ans a une nouvelle fois régné lors du deuxième match de gala entre les Metropolitans 92 et la G-League Ignite, une sélection en grande partie composée de jeunes joueurs prometteurs évoluant dans l’anti-chambre de la NBA.

Dans la nuit de mardi à mercredi, la performance XXL de Wembanyama, annoncé N°1 de la draft NBA en juin prochain, avait été quelque peu gâchée par la défaite de son équipe (122-115). Ce jeudi soir, dans le Nevada, les hommes de Vincent Collet ont cette fois réussi à s’imposer contre l’équipe de G-League grâce à un money-time bien géré (112-106). Sans que la feuille de stats de "Wemby", comme le surnomme déjà les Américains, ne soit ternie, puisque le joueurs de Metropolitans a compilé 36 points, 11 rebonds, quatre passes décisives et quatre contres.

Une palette technique hallucinante

Tir à neuf mètres à la Stephen Curry, fade-away ligne de fond, poster dunk, contres rageurs… Pour la deuxième fois en trois jours, l’ancien joueur de Nanterre et de l’ASVEL a étalé toute sa palette technique sur le parquet de la Dollar Loan Center d’Henderson. Les observateurs américains ont eu une nouvelle occasion de voir le talent unique du Français, phénomène physique (environ 2,20m) doté d’une technique et d’une mobilité jamais-vue pour un joueur de cette taille. Évidemment, cette rencontre était avant tout une exhibition et tout était fait pour faire briller l’OVNI français. Mais cette parenthèse américaine donne un aperçu de ce qui attend les fans de la Grande Ligue.

L'affrontement contre Scoot Henderson n'a pas eu lieu

Seul bémol de la soirée: l’affrontement entre Wembanyma et Scoot Henderson, son principal concurrent pour la place de N°1 à la prochaine draft, n’a pas pu avoir lieu. En début de match, le prospect américain, auteur de 28 points lors de la première manche entre les deux équipes, est sorti sur blessure après un contact genou contre genou avec… Wembanyama.

Cette semaine, comme tout le monde, LeBron James a halluciné en découvrant Victor Wembanyama. "Je pense la même chose que tout le monde à son sujet. Ces dernières années, on nous présente tout le monde comme des ‘licornes’, mais lui, c’est plutôt un extraterrestre. Personne, moi le premier, n’a jamais vu quelqu’un d’aussi grand que lui être aussi fluide et gracieux lorsqu’il est sur le terrain. Il a cette capacité à dribbler, à prendre des tirs en step-back, à shooter à 3 points en catch-and-shoot, à contrer… C’est clairement un talent générationnel”, a loué "King" James, qui a sans aucun doute été une nouvelle fois impresionné par la rencontre du Français ce jeudi soir.