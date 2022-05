Basket: Rondo, double champion NBA, aurait menacé de mort son ex-femme avec une arme à feu

Rajon Rondo, actuel joueur des Cleveland Cavaliers, est la cible d’accusations très graves venant de son ex-femme, rapporte la presse américaine. Le double champion NBA (2008 et 2020) aurait menacé avec une arme à feu la mère de ses enfants, le tout devant ces derniers. Le meneur américain de 36 ans fait désormais l'objet d’une ordonnance de protection qui l’oblige à se tenir éloigné de sa famille.

Très graves accusations à l’encontre de Rajon Rondo. Ces dernières heures, TMZ et ESPN rapportent que l’actuel meneur des Cleveland Cavaliers, champion NBA en 2008 avec les Boston Celtics et en 2020 avec les Los Angeles Lakers, aurait complètement dégoupillé à son domicile la semaine passée en s'en prenant à son ex-femme devant ses enfants.

Ashley Bachelor, l'ancienne partenaire du quadruple All-Star, a livré un récit glaçant. Le 11 mai dernier, Rondo serait entré dans une colère noire alors qu’il était en train de jouer aux jeux vidéos avec son fils. Quand son ex-femme a demandé au petit garçon de venir l’aider à faire une tâche ménagère, l’Américain serait devenu furieux, aurait arraché la console du mur devant l’enfant avant de tout casser dans le salon.

Interdiction d'approcher ses enfants à moins de 1,5 km

Alors que son ex-femme tentait de désamorcer la situation, Rondo lui aurait répondu en la menaçant de mort: "Tu es morte." Après avoir quitté le domicile pendant une quinzaine de minutes, l’ancien coéquipier de LeBron James serait revenu près d’une porte dérobée et aurait commencé à frapper la fenêtre avec son arme en criant, à destination de la mère de ses enfants: “Va chercher mon putain de fils!” Avec toujours son arme à feu dans la main, Rondo aurait réussi à tirer son fils et sa fille dehors. C’est à ce moment que les parents du joueur des Cavaliers seraient arrivés et que Rondo aurait quitté les lieux.

Deux jours après les faits présumés, vendredi 13 mai, Ashley Bachelor a déposé une demande d’ordonnance de protection d’urgence contre son ex-mari auprès du tribunal des affaires familiales du comté de Jefferson (Kentucky). Cette ordonnance, approuvée et signée par le juge le jour-même, interdit à Rondo d’approcher ses enfants à moins de 1,5 km et l’a obligé à remettre toutes ses armes aux autorités.

"Rajon a un passé de comportement instable, imprévisible et violent"

"J’ai extrêmement peur pour ma sécurité et pour celle de mes enfants, a indiqué Ashley Bachelor dans sa déclaration. Rajon a un passé de comportement instable, imprévisible et violent." D’après elle, le meneur de jeu "l’a plusieurs fois menacée de (lui) tirer dessus ou de tirer sur (sa) voiture". Elle l’accuse aussi de violence physique et verbale envers leur fils et de violence verbale envers leur fille.

D’après TMZ, la NBA a assuré qu’elle avait été mise au courant de l'existence de cet incident et qu’elle s'efforçait d’obtenir plus d’informations sur ce dernier avant de faire une communication officielle à ce sujet.