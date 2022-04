NBA: sa vie sans le basket, son amour de Los Angeles, et la "pire saison" des Lakers… entretien avec Magic Johnson

Earvin "Magic Johnson" a accordé mercredi un entretien exceptionnel à RMC Sport en marge de la sortie du documentaire "They Call Me Magic" consacré à sa vie et sa carrière sur la plateforme Apple TV+, le 22 avril. L’homme aux cinq titres de champion avec les Los Angeles Lakers a notamment confié ce qu’aurait été sa vie sans le basket-ball et ses performances incroyables sur les parquets de la NBA. L’occasion aussi pour celui qui approche de ses 63 ans de juger les performances de l’équipe actuelle avec le trio composé d’Anthony Davis, Russell Westbrook et LeBron James.

Monsieur Johnson, tout d’abord, à qui parle-t-on aujourd'hui ? Earvin ou Magic?

"Les deux (il éclate de rire). Cela dépend des questions."

Qu’aurait-été la vie d’Earvin si Magic n’avait pas existé?

C’est une excellente question. Je pense qu’Earvin aurait probablement été une personne travaillant avec courage. Il serait toujours marié à Cookie (son épouse depuis 1991, ndlr). Il aurait probablement un travail classique entre 8h et 17h. Il travaillerait probablement pour General Motors. Toute ma famille travaille pour General Motors, c’est ce que font mes frères comme mon père auparavant. J’aurais sûrement fini par faire pareil et je me trouverais toujours aussi dans le Michigan à l’heure actuelle.

Revenons à 1979, l’année où vous êtes drafté en première position en NBA après un pile ou face entre les Bulls et les Lakers. Aviez-vous une préférence entre l’une ou l’autre des deux franchises?

Non mais j’étais simplement heureux d’atterrir à Los Angeles à cause de Kareem Abdul-Jabbar. Les Lakers avaient une meilleure équipe alors que les Bulls n’étaient pas un candidat pour le titre ni même une équipe de play-offs.

Les Lakers l’étaient et ils avaient le meilleur joueur de la ligue avec Kareem Abdul-Jabbar. Je croisais les doigts en espérant qu’ils obtiennent le premier choix. J’avais toujours voulu aller à Los Angeles pour visiter la ville alors me retrouver aux Lakers…

Mon style de jeu allait bien avec Hollywood et avec le jeu de Kareem et des Lakers. Je suis heureux d’avoir fini là-bas. Je ne pense pas que j’aurais connu la même réussite si j’avais rejoint les Bulls à Chicago. J’aurais éventuellement obtenu un titre avec les Bulls mais je n’aurais pas connu autant de succès qu’avec les Lakers.

Les Lakers sont probablement l’équipe la plus iconique de la NBA avec des joueurs emblématiques. Selon vous que restera-t-il dans l’histoire de l’équipe actuelle avec LeBron James? Le titre obtenu pendant la bulle sanitaire ou l’honteuse saison 2021-2022?

Je pense que LeBron nous a apporté un titre de champion. Donc il a fait son job pour les Lakers. Il a aussi fait une superbe saison cette année mais malheureusement l’équipe des Lakers n’a pas connu une bonne saison. On ne peut pourtant pas le reprocher à LeBron car il a bien joué. Et même à 37 ans. Nous devons rebondir parce que c’est probablement la pire saison des Lakers.

Depuis que j’ai joué pour les Lakers je crois que c’est la pire saison que je n’ai jamais vue. En particulier quand vous avez Anthony Davis, Russell Westbrook et LeBron James et que l’on n’a quand même pas réussi à atteindre les play-offs. Ces trois gars sont de futurs membres du Hall of Fame. On doit revenir, être meilleurs. Comme on n’a pas de coach en ce moment, il faut nommer un nouvel entraîneur et avec un peu de chance ils pourront inverser les choses.

C’est pour cela que quand je pense à cette série documentaire avec mon partenaire Apple TV+, je peux vraiment raconter l’histoire des Lakers à un moment donné et montré comment nous étions arrivés à cinq titres de champion. C’est comme cela que nous sommes devenus une franchise et une marque iconique. Cela a commencé par les "Showtime Lakers" et vous le verrez dans ce documentaire.