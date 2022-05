LeBron James sportif le mieux payé du monde devant Messi et Cristiano Ronaldo

Selon des estimations fournies par Sportico, LeBron James est le sportif qui a gagné le plus d'argent au cours des douze derniers mois. La star de la NBA devance Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

LeBron James ne remportera pas cette année une cinquième bague NBA mais la star des Lakers de Los Angeles demeure le sportif le mieux payé de la planète. Selon des estimations fournies par le site Sportico, la superstar de 37 ans aurait amassé 121,44 millions d'euros (127 millions de dollars) au cours des douze derniers mois.

Jamais LeBron James n'aura gagné autant d'argent en l'espace d'une année au cours de sa carrière. Les revenus du basketteur dépassent le simple cadre de son propre sport, lui qui a construit un véritable empire en dehors avec de nombreux sponsors et investissements. Lionel Messi et Cristiano Ronaldo complètent ce podium des sportifs les mieux payés, respectivement avec 116,66 et 109,96 millions d'euros.

Naomi Osaka la mieux payée

Neymar et le boxeur mexicain Canelo Alvarez suivent dans ce classement honorifique. Roger Federer se classe lui huitième et Lewis Hamilton est 19e. Pour les femmes, la Japonaise Naomi Osaka a totalisé un peu moins de 50 millions d'euros, pour figurer en 19e position. Seuls LeBron James, Roger Federer, Tiger Woods et Cristiano Ronaldo ont obtenu plus d'argent des sponsors que la joueuse de tennis, qui détient des actions également dans plusieurs entreprises.

Dans ce top 100 figurent 56 basketteurs et 25 footballeurs. Le football américain et le baseball sont aussi bien représentés avec 25 athlètes au total, témoignant une nouvelle fois du rapport de force à l'avantage des sports populaires aux Etats-Unis. Stephen Curry et Kevin Durant, deux autres stars de NBA, pointent eux aussi dans le top 10 du classement.