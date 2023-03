La famille de Kobe Bryant reçoit 29 millions de dollars de dommages et intérêts du comté de Los Angeles

Vanessa Bryant, l'épouse de la légende des Lakers Kobe Bryant, poursuivait le comté de Los Angeles pour la diffusion des restes du corps de son mari, qui a péri dans un crash d'hélicoptère en 2020. Elle a obtenu des dommages et intérêts.

Vanessa Bryant a obtenu réparation du préjudice causé à sa famille après la diffusion de photos du corps de son mari Kobe Bryant et de leur fille Gianna, tous deux tués lors d’un tragique accident d’hélicoptère en 2020.

La veuve de l’ancienne star des Los Angeles Laker a obtenu 29 millions de dollars de dommages et intérêts au terme de la procédure. Le montant inclut les 15 millions de dollars que Vanessa Bryant s’était déjà vu accorder en août 2022.

20 millions de dollars pour Chris Chester

Elle poursuivait le comté de Los Angeles pour les photos qui avaient été prises sur place par les premiers secouristes, y compris des photos des restes déchiquetés de Kobe Bryant, puis diffusées par la suite auprès des agents du shérif et des membres des sapeurs-pompiers du comté de Los Angeles. “Nous espérons que cette victoire mettra fin à cette pratique”, se sont réjouis les avocats de la famille Bryant à l’issue de la procédure.

Chris Chester, dont l’épouse et la fille sont également décédées dans le crash de l’hélicoptère, recevra également une grosse somme d’argent, 20 millions de dollars de dommages et intérêts, de la part du comté de Los Angeles. "Un accord juste et raisonnable", selon l’avocate principale du comté de Los Angeles.