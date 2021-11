NBA: Batum de retour au premier plan, les Clippers en profitent

Étincelant depuis quelques matchs, Nicolas Batum joue un basket à la fois juste et séduisant. Une belle forme qui reflète celle des Clippers de Los Angeles et qui force le respect, à commencer par celui de ses coéquipiers.

Avec 22 points inscrits contre les Trail Blazers de Portland dans la nuit de mardi à mercredi, Nicolas Batum a tout simplement réalisé une performance qu’il n’avait plus réussi à faire depuis près de trois ans. L’ailier des Clippers de Los Angeles n’avait plus marqué autant en NBA depuis le 10 mars 2018, époque à laquelle il évoluait à Charlotte. Reconnu comme un joueur complet, habitué à faire le travail de l'ombre, le Français semble avoir retrouvé son efficacité offensive. Depuis cinq matchs, il tourne à 16.8 points de moyenne, à 63.8% de réussite aux tirs, dont 59.5% à 3 points.

Mais au-delà de sa réussite personnelle, Nicolas Batum permet à son équipe de réaliser une très belle série de cinq victoires de suite. La dernière en date, contre les Trail Blazers de Portland donc, s’est jouée en toute fin de rencontre. Score final, 117 à 109 pour les Clippers. Après quoi Reggie Jackson s’est présenté face à la presse. Interrogé sur Nicolas Batum, son coéquipier, le meneur des Clippers n’a pas mâché ses mots, rendant un magnifique hommage au capitaine de l’équipe de France, qu’il avoue admirer depuis de nombreuses années.

"Je ne vais pas mentir, en grandissant, Portland était ma seconde équipe préférée et j’ai donc beaucoup regardé jouer Nico, a-t-il raconté. J’ai toujours admiré son jeu, sa manière d’être, son jeu, sa manière de se comporter… Il est incroyable en défense, il défend tout terrain. Il est celui qui a joué le plus de minutes l’an passé, puis il est allé aux Jeux olympiques… Il en est revenu et il défend sur des gars tout-terrain. C’est fou."

"Je suis juste fier de dire qu’il est mon coéquipier"

"Il s’occupe du meilleur attaquant adverse chaque soir, il ne se plaint jamais… Je ne sais pas s’il existe un meilleur gars ou un meilleur coéquipier", a déclaré un Reggie Jackson véritablement admiratif, qui s’est exprimé de longues minutes sur l’importance de son coéquipier. "Quoi qu’on ait besoin, en attaque, en défense, il s’en occupe, a-t-il poursuivi. Il a joué pivot l’an passé et encore cette année. Il n’y a rien qu’il ne puisse pas faire. Il peut diriger le jeu, scorer, shooter, mettre des shoots importants, faire des actions décisives en défense. Quand vous avez un gars comme ça, vous vous dites que vous êtes privilégiés, vraiment privilégiés, car c’est quelqu’un de rare."

En conclusion, Reggie Jackson a clamé la fierté qu’il ressent en jouant aux côtés d’un Nicolas Batum rayonnant sur le terrain mais discret en dehors : "Il ne réclame aucune reconnaissance, et j’espère juste qu’il ne sera jamais ignoré, car ce gars est unique. Il est le maillon fort de notre équipe, il nous fait tenir, il fait tout ce dont nous avons besoin, c’est un assassin silencieux. C’est l’une des causes principales de notre série de cinq victoires. Je suis juste fier de dire qu’il est mon coéquipier, fier de le considérer comme un frère et de jouer chaque soir avec lui. Franchement, ce gars est un super héros et il mérite tous les compliments. Je ne sais pas quoi dire de plus. Je suis simplement heureux et chanceux qu’il soit mon coéquipier, nous le sommes tous."