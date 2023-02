NBA: Batum sauve les Clippers avec un magnifique shoot au buzzer

Les Clippers ont décroché samedi un succès après prolongation (134-128) qui aurait bien pu leur échapper chez les Knicks. Nicolas Batum, si précieux dans son travail de l'ombre, a pris la lumière en égalisant au buzzer d'une banderille primée.

Il a remis sa cape de "Batman". Nicolas Batum a marqué les esprits, samedi, à New York en sauvant les Clippers de la défaite, avec un panier à trois points au buzzer synonyme de prolongation, durant laquelle il a aussi contribué au succès final de son équipe (134-128) en NBA. "Je pensais que PG (Paul George) allait tirer, donc j'étais surpris d'hériter du ballon. Je n'ai pas eu le temps de réfléchir sur l'action, je l'ai envoyé et c'est devenu un tir chanceux", a sobrement commenté l'ailier français après le match.

"Si c'était fun ? Oui, mais dur aussi car on s'est encore rendu la vie difficile", a ajouté le précieux homme de l'ombre des Clippers (10 pts, 3 passes, 2 rebonds, 2 contres, 1 interception), à propos de cette entrée en lumière en sortie de banc. Car L.A. a en effet frôlé la correctionnelle après avoir compté pour 17 unités d'avance dans ce match, avant de se retrouver à la traîne de trois longueurs à 18 secondes du terme. "Il faut apprendre de ça, même si on a trouvé le moyen de gagner ce match. On doit s'efforcer de ne pas laisser l'adversaire revenir au score. Nous devons juste être plus sérieux, plus concentrés", a-t-il développé.

Fournier impuissant

Dans la prolongation, Batum a été l'homme fort qu'on connaît en défense, à l'image de ce contre sur l'excellent Jalen Brunson (37 pts) en claquant le ballon sur la planche. Un geste dont il s'est fait une spécialité, rappelant celui infligé in extremis au Slovène Klemen Prepelic qui qualifia les Bleus en finale olympique à Tokyo en 2021. Il n'a cessé d'être dissuasif durant ces cinq minutes supplémentaires, faisant également rater des tentatives près du cercle à Julius Randle, autre arme offensive des Knicks, pendant que Kawhi Leonard assurait l'essentiel de l'autre côté du terrain (35 pts).

Le tout sous les yeux impuissants de son compatriote Evan Fournier, qui n'a pas une seule fois enlever son survêtement de remplaçant. L.A., avec cette victoire, en profite pour grimper en 4e position de la conférence Ouest. Autre Frenchie en lice, Killian Hayes a lui disputé 18 minutes (4 pts, 3 passes, 1 interception, 1 rbd) lors du revers à domicile de Détroit contre Phoenix (116-100). Ousmane Dieng (9 pts, 4 passes, 3 rbds) a été un peu plus à la fête, lors de la victoire écrasante d'Oklahoma City contre Houston (153-121).