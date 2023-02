NBA: Irving demande à quitter les Nets, encore un coup de tonnerre à Brooklyn

Après trois ans et demi aux Brooklyn Nets, Kyrie Irving pourrait changer de franchise dans les prochains jours. Selon The Athletic et ESPN, le meneur a demandé à être échangé avant le jeudi 9 février. Plusieurs équipes comme les Lakers suivraient avec attention ce dossier.

Le passage de Kyrie Irving aux Brooklyn Nets n’a rien d’un long fleuve tranquille. Après avoir brillé quelques mois grâce à ses performances, le meneur agite de nouveau l’actualité puisque selon The Athletic et ESPN, le basketteur a demandé à être échangé avant le 9 février. Une information ayant eu l’effet d’un coup de tonnerre en NBA.

Avec une moyenne de 27,1 points, Irving effectue une bonne saison avec des Nets actuellement 4es en Conférence Est. Si un départ avant le 9 février n’est pas encore certain, Irving ne restera pas pour autant longtemps dans sa franchise actuelle - qui a déjà perdu James Harden l'an passé. En fin de contrat au mois de juillet, le meneur ne compte pas prolonger. D’après The Athletic, les Los Angeles Lakers, les Phoenix Suns et les Dallas Mavericks sont intéressés par les services d’un joueur qui malgré les polémiques garde une belle cote.

Refus de se faire vacciner, soutien à un film antisémite…

La saison passée, Irving avait dû attendre longtemps avant de disputer son premier match avec les Nets, et ce en raison de son refus de se faire vacciner contre le Covid-19. À ce moment, la mairie de New York interdisait aux sportifs non vaccinés de jouer. En plus de ne pas pouvoir évoluer sur les parquets, le joueur a dû attendre un moment avant de pouvoir s’entrainer. Au fur et à mesure du temps, Irving a pu jouer les matchs à l’extérieur.

Après l’interdiction levée par la mairie, le meneur a encore fait parler de lui en octobre dernier en faisant la propagande d'un film considéré comme étant antisémite. À la suite de cela, l’équipementier Nike a décidé de mettre fin à la collaboration avec le joueur.

Courtisé par les Lakers, Irving pourrait retrouver un certain LeBron James qui n’avait pas mâché ses mots pour critiquer le soutien du joueur des Nets à ce film: "Peu importe la couleur de votre peau, votre taille, la position que vous occupez. Si vous faites la promotion ou dites des choses nuisibles à toute communauté, qui cause du tort à beaucoup de gens, alors je ne le respecte pas."