NBA: bonne nouvelle pour Rayan Rupert, le Français va signer un contrat garanti avec Portland

L’horizon s’éclaircit pour Rayan Rupert. Sélectionné en 43e position de la draft 2023 par les Portland Trailblazers malgré une présence dans la fameuse green room (qui lui permettait d’espérer une draft aux alentours de la 25e place), l’arrière-ailier français (19 ans, 1,99m) va signer un contrat de plusieurs saisons avec la franchise de l’Oregon, rapporte L'Equipe.

Après la douche froide vécue le soir de la draft, il s’agit d’une excellente nouvelle pour l’ancien pensionnaire du Centre fédéral. Car si le fait de ne pas avoir été drafté au premier tour (parmi les 30 premiers choix) était particulièrement frustrant, c’est surtout parce qu’une sélection au second tour n’offre pas de contrat garanti, contrairement aux 30 premiers appelés.

Le profil du parfait two-way player

Rayan Rupert, fils de Thierry, ancien joueur de l’équipe de France décédé en 2013 à la suite d’un malaise cardiaque, et frère d’Iliana, actuelle joueuse des Bleues, va donc avoir le temps de faire ses preuves dans un effectif qui comprend notamment la superstar Damian Lillard et le prometteur Scoot Henderson, drafté en troisième position derrière Victor Wembanyama et Brandon Miller il y a une semaine.

Formé au Mans puis au Centre fédéral, il a choisi de rejoindre les New Zealand Breakers l’été dernier avant de faire le grand saut. Arrière-ailier athlétique, long et attiré par le cercle, Rupert brille avant tout par ses qualités défensives. "L’un des tout meilleurs prospects défensifs de cette cuvée", assure même le site français Envergure, spécialiste de la draft. À terme, il dispose du profil du parfait two-way player, ces joueurs capables de peser des deux côtés du terrain