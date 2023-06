NBA: Wembanyama, Coulibaly, Rupert, Cissoko… Le récap complet de la draft des Français

Derrière le phénomène Victor Wembanyama, sélectionné en première position par les San Antonio Spurs, trois autres Français ont été draftés en NBA dans la nuit de jeudi à vendredi.

Victor Wembanyama n’était pas seul pour porter haut les couleurs de la France. Dans la nuit de jeudi à vendredi, ils sont au total quatre Tricolores à avoir été draftés par des franchises NBA. En plus du nouveau joueur des San Antonio Spurs, premier Français N°1 de draft, Bilal Coulibaly, Rayan Rupert et Sidy Cissoko ont également entendu leur nom appelé au Barclays Center de New York. Nadir Hifi, autre Français inscrit à cette draft, n'a quant à lui pas été sélectionné.

• Victor Wembanyama - drafté en 1ère position par les San Antonio Spurs

Ce que toute la planète basket attendait a bien eu lieu. Sans surprise, le phénomène français de 2,22m, prospect le plus attendu depuis LeBron James il y a 20 ans, a bien ouvert le bal en étant choisi par les San Antonio Spurs. Malgré l’absence de suspense, "Wemby" a tout de même été pris par l’émotion en lâchant quelques larmes au micro d’ESPN quelques secondes après avoir serré la main d’Adam Silver, le patron de la NBA.

"Dans ma tête, c’était très long. Mal au ventre… Ce n'était pas de la pression, mais c’était un moment que j’attendais depuis toujours, la matérialisation de mon rêve, a commenté Wembanyama un peu plus tard auprès des médias français présents sur place. J’ai senti l’émotion venir petit à petit et je ne me suis pas retenu. Ça m’a rendu heureux de voir les visages de ma famille."

• Bilal Coulibaly - drafté en 7e position par les Indiana Pacers (puis directement transféré aux Washington Wizards)

C’est la sensation de cette draft. Attendu à la fin du top 15, aux alentours de la 12e ou 13e place, l’ailier tricolore (18 ans, 2m) a explosé tous les pronostics. Coéquipier de Wembanyama à Boulogne-Levallois, Coulibaly fait aussi bien que Killian Hayes, sélectionné à la 7e place en 2020 et Français drafté le plus haut de l'histoire... jusqu’à la draft de "Wemby" en N°1. "C’était une surprise, a réagi Coulibaly sur Bein Sports. J’ai vu les caméras arriver et je me suis dit 'mais qu’est-ce qu’il se passe ?' Je suis très content et très fier. C’est un truc de ouf."

Coulibaly et Wembanyama deviennent ainsi les premiers Tricolores évoluant dans le même club à être sélectionnés au premier tour d'une même draft depuis Mickaël Piétrus et Boris Diaw (11 et 21e) en 2003. Drafté par les Indiana Pacers, il a immédiatement été transféré aux Washington Wizards, une équipe en reconstruction où il aura l'opportunité d'avoir du temps de jeu.

• Rayan Rupert - drafté en 43e position par les Portland Trail Blazers

Invité dans la fameuse green room, un espace VIP réservé aux prospects les plus attendus, la soirée a dû lui paraître longue. Très longue. Alors que les différentes projections des médias américains l’imaginaient drafté au premier tour, entre la 20e et la 25e place, Rayan Rupert (19 ans, 1,99m) a finalement été sélectionné en 43e position par les Portland Trail Blazers.

Une réelle douche froide pour l’arrière-ailier sachant qu’une sélection au second tour (au-delà de la 30e place) ne lui garantit pas un contrat. S’il veut intégrer sur le long terme l’effectif de la franchise de l’Oregon aux côtés de Damian Lillard ou encore de Scoot Henderson, choisi en 3e position, le Français va devoir cravacher.

Sidy Cissoko - drafté en 44e position par les San Antonio Spurs

Victor Wembanyama va potentiellement pouvoir parler français dans le vestiaire des San Antonio Spurs dans les semaines à venir. La franchise texane a en effet jeté son dévolu sur le meneur-arrière (19 ans, 2m) qui défendait les couleurs de la G-League Ignite (une équipe essentiellement composée de jeunes talentueux qui évolue dans l’anti-chambre de la NBA) la saison passée.

Comme Rupert, le natif de région parisienne n’a pas de contrat garanti avec les Spurs et va devoir se battre pour gagner sa place. Mais il pourra peut-être compter sur le lobbying de Wembanyama.