NBA: le Français Bilal Coulibaly crée la sensation à la draft

Bilal Coulibaly, coéquipier de Victor Wembanyama aux Mets 92 et attendu aux alentours de la 12e ou 13e place, a été drafté en 7e position par les Indiana Pacers dans la nuit de jeudi à vendredi. Il a immédiatement été transféré aux Washington Wizards.

Dans un monde normal, sans l’extraterrestre qu’est Victor Wembanyama, il aurait égalé la meilleure performance d’un Français à la draft NBA. Dans la nuit de jeudi à vendredi, Bilal Coulibaly a été sélectionné en 7e position de la draft 2023 par les Indiana Pacers. Dans la foulée, il a immédiatement été transféré aux Washington Wizards, une équipe en reconstruction où il aura l'opportunité d'avoir du temps de jeu.

Attendu à la fin du top 15, aux alentours de la 12e ou 13e place, l’ailier tricolore a explosé tous les pronostics. Coéquipier de Wembanyama à Boulogne-Levallois au cours de la saison qui vient de se terminer, Coulibaly fait aussi bien que Killian Hayes, sélectionné 7e en 2020 et Français drafté le plus haut de l'histoire... jusqu’à la draft de "Wemby" en N°1.

"J’ai vu les caméras arriver et je me suis dit 'mais qu’est-ce qu’il se passe ?"

"Ça fait plaisir, c’est un rêve depuis qu’on est petits pour tous les basketteurs français ! C’était une surprise, a réagi Coulibaly sur Bein Sports. J’ai vu les caméras arriver et je me suis dit 'mais qu’est-ce qu’il se passe ?' Je suis très content et très fier. C’est un truc de ouf."

Coulibaly et Wembanyama deviennent ainsi les premiers Tricolores évoluant dans le même club à être sélectionnés au premier tour d'une même draft depuis Mickaël Piétrus et Boris Diaw (11 et 21e) en 2003.

À seulement 18 ans (il en aura 19 à la fin du mois de juillet), Coulibaly a connu une progression fulgurante. Membre de l’équipe espoirs des Mets 92 au début de saison, il est devenu, en l’espace de quelques mois, l’un des éléments majeurs d’une formation qui s’est hissée en finale du championnat de France (défaite face à Monaco).

Ailier de 2m doté d’une envergure (2,19m) supérieure à la moyenne pour un joueur de cette taille, il sort du lot grâce à ses qualités athlétiques qui lui valent le surnom de "Baby Giannis Antetokounmpo" de l’autre côté de l’Atlantique. "Un cocktail unique de taille, de longueur, d’envergure et d’explosivité", résume Jonathan Givony, le spécialiste de la draft NBA pour ESPN. La NBA est prévenue.