Draft NBA: qu'est-ce que la green room, promise à Wembanyama, Coulibaly et Rupert?

Chaque année, les jeunes basketteurs les plus prometteurs de la planète inscrits à la draft NBA espèrent avoir leur précieux sésame pour la "green room". Voici tout ce qu’il faut savoir sur cet espace dans lequel tout le monde veut être.

Victor Wembanyama ne sera pas seul. Annoncé N°1 de la draft NBA 2023, dans la nuit de jeudi à vendredi au Barclays Center de New-York (à partir de 2h du matin), le phénomène du basket français avait la certitude de recevoir son invitation pour la "green room" depuis de très longues semaines. Mais, ces derniers jours, le prospect le plus attendu depuis LeBron James a appris que deux autres Tricolores allaient le rejoindre: Bilal Coulibaly (son coéquipier à Boulogne-Levallois cette saison) et Rayan Rupert (New Zealand Breakers). C'est la première fois que trois Français recoivent un tel honneur.

Une présence dans la green room est loin d’être anodine. La green room, un terme emprunté au théâtre (une salle à l’origine peinte en vert où patientent les artistes), désigne l’espace VIP devant l’estrade où les prospects qui ont le plus de chance d’être sélectionnés au premier tour (parmi les 30 premiers choix) attendent aux côtés de leurs proches d’être appelés le soir de la draft.

Cette année, selon le journaliste d’ESPN Jonathan Givony, 25 joueurs ont reçu une invitation. Mais, dans la nuit de jeudi à vendredi, ils devraient être 24, l’un d’eux (Kris Murray) ayant décliné l’invitation selon ESPN.

La draft NBA 2022, avec au premier plan la green room (23/06/2022) © Icon

Les 25 joueurs invités dans la green room selon ESPN



• Victor Wembanyama

• Brandon Miller

• Scoot Henderson

• Amen Thompson

• Ausar Thompson

• Cameron Whitmore

• Jarace Walker

• Anthony Black

• Taylor Hendricks

• Gradey Dick

• Bilal Coulibaly

• Cason Wallace

• Nick Smith

• Dereck Lively II

• Kobe Bufkin

• Jalen Hood-Schifino

• Jett Howard

• Jordan Hawkins

• Keyonte George

• Kris Murray (invitation déclinée)

• Noah Clowney

• Olivier Maxence-Prosper

• Brandin Podziemski

• Rayan Rupert

• Jaime Jaquez Jr

Un bon présage

Si elle n’acte rien, une invitation dans la green room est un très bon présage. Pour déterminer les joueurs présents dans cet espace VIP, la NBA demande à tous les dirigeants de franchises d’envoyer une liste des 25 joueurs qui, selon eux, seront sélectionnés au premier tour. Une synthèse de tous ces votes est ensuite effectuée pour déterminer les heureux élus qui recevront une invitation.

Si certaines éditions ont donné lieu à de sacrés moment de solitude, certains joueurs annoncés très haut dans la draft ayant dû patienter seuls dans la green room, faire partie de ce cercle fermé est rarement suivi d’une mauvaise surprise. L'année dernière, 24 des 25 joueurs présents dans la green room ont été appelés dans les 30 premiers, Jaden Hardy (drafté aux Sacramento Kings) ayant dû patienter jusqu’au 37e choix pour monter sur l’estrade. De très bon augure pour nos trois Français.