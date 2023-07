NBA: Britney Spears s’en prend à Wembanyama après leur accrochage, le Français assure ne pas l’avoir reconnue

A Las Vegas, Britney Spears a été frappée au visage par la sécurité entourant Victor Wembanyama alors qu’elle s’approchait du numéro 1 de la draft NBA pour le féliciter. Le Français assure ne pas l’avoir reconnue et avoir suivi les consignes de sécurité, mais la chanteuse déplore son attitude et le manque d’excuses.

La démesure entourant Victor Wembanyama aux Etats-Unis est telle que même des stars planétaires comme Britney Spears sont fans du phénomène français. Au point de vouloir l’approcher pour lui parler. Mais la rencontre entre la chanteuse du tube ‘Hit me baby one more time’ et le numéro 1 de la draft NBA a tourné au fiasco. Comme rapporté par TMZ, la chanteuse américaine a été frappée au visage par la sécurité entourant Wembanyama alors qu’elle avait approché et touché le Français pour lui parler et le féliciter.

Un incident confirmé par le joueur des San Antonio Spurs. Mais ce dernier, visiblement gêné par cet accrochage et l’ampleur qu’il prend, assure qu’il n’a fait que suivre les consignes des personnes chargées de sa sécurité. Surtout, l’ancien joueur de Boulogne-Levallois assure qu’il n’a pas vu et donc encore moins reconnu la star lors des faits.

"Ce qui s’est passé la nuit dernière... j’ai vu les infos évidemment ce matin. Je me suis réveillé avec quelques appels, a commenté Victor Wembanyama en marge d’un entraînement des Spurs avant la Summer League de Las Vegas. Oui, quelque chose s’est passé quand je marchais avec la sécurité de l’équipe pour aller au restaurant. On était dans un hall, il y avait beaucoup de monde, les gens m’approchaient. Il y a eu une personne qui m’a appelé, mais on en avait parlé avec la sécurité avant. Ils me demandent de ne pas m’arrêter, sinon ça crée un rassemblement de personnes, donc je n’ai pas pu m’arrêter. La personne est venue et m’a attrapé par derrière. Je n’ai pas vu ce qui s’est passé car je marchais tout droit et on me demande de ne pas m’arrêter dans ces cas-là. Mais cette personne m’a attrapé par derrière. Pas au niveau de mon épaule, elle m’a agrippé par derrière. Je sais juste que la sécurité l’a repoussé. Je ne sais pas avec quelle force. Je ne me suis pas arrêté pour voir ce qui s’était passé. J’ai continué à marcher (comme le lui a demandé sa sécurité)."

C’est seulement après cet incident que l’ancien joueur de l’Asvel a appris le nom de la personne malmenée par sa sécurité, et notamment par Damian Smith, directeur de la sécurité des Spurs: "En fait, je n’ai pas su pendant quelques heures que c’était Britney Spears mais quand je suis rentré à l’hôtel, la sécurité m’a dit qu’il s’agissait d’elle. J’ai d’abord cru à une blague. Mais je ne savais pas, je n’ai jamais vu son visage (pendant l’altercation), j’ai juste continué à marcher."

Britney Spears: "Je n'étais pas préparée à ce qui m'est arrivé"

Mais l’affaire publique ne s’arrête pas là. Loin d’être convaincue par les déclarations du joueur, Britney Spears a décidé de prendre la plume sur Twitter pour raconter sa version des faits. La chanteuse s’en prend à Wembanyama en dénonçant les violences des personnes de sa sécurité et le fait qu’il ne se soit pas excusé auprès d’elle depuis.

"Les expériences traumatisantes ne sont pas nouvelles pour moi, j'en ai ma part. Je n'étais pas préparée à ce qui m'est arrivé la nuit dernière. J'ai reconnu un athlète dans le hall de mon hôtel alors que j’allais dîner. Plus tard, je suis allée au restaurant d'un autre hôtel et je l'ai revu. J'ai décidé de l'approcher et de le féliciter pour son succès. Il y avait beaucoup de bruit, alors je l'ai tapoté sur l’épaule pour attirer son attention. Je suis au courant de la déclaration du joueur où il mentionne : "Je l'ai attrapé par derrière" mais je l'ai simplement touché sur l'épaule. Sa sécurité m'a ensuite touché au visage sans se retourner, devant des gens. J'ai failli me faire renverser et perdre mes lunettes.

Je suis encerclée par les gens tout le temps. En fait, cette nuit-là, j’étais encerclée par un groupe d'au moins 20 fans. Mon équipe de sécurité n'en a touché aucun.

Cette histoire est super embarrassante à partager avec le monde, mais elle est déjà sortie. Cependant, je pense qu'il est important de partager cette histoire et d'exhorter les personnes publiques à montrer l'exemple et à traiter tout le monde avec respect. La violence physique se produit trop dans ce monde. Souvent à huis clos. Je suis aux côtés de toutes les victimes et je suis de tout cœur avec vous tous!!! Je n'ai pas encore obtenu d'excuses publiques du joueur, de sa sécurité ou de son organisation. J'espère qu'ils le feront...

Je chéris les énormes quantités d'amour et de soutien que je reçois en ce moment. Merci à la police de Las Vegas et aux enquêteurs pour leur soutien." Un incident public entre vedettes qui ne devrait pas connaître de suites judiciaires selon la presse américaine.