NBA: c'est officiel, Tony Parker devient le premier Français à rentrer au Hall of Fame

Comme l'avaient laissé entendre plusieurs échos dans la semaine, Tony Parker va faire son entrée au Hall of Fame de la NBA. Quatre fois champion avec les San Antonio Spurs, l'ancien patron de l'équipe de France va devenir le premier Français à recevoir une telle distinction.

Tony Parker, quadruple champion de la NBA avec San Antonio, désigné meilleur joueur de la finale en 2007, sextuple All-Star, est le premier Français de l'histoire à faire son entrée au Hall of Fame, a annoncé ce samedi la prestigieuse institution.

L'ancien meneur sera officiellement membre de ce "panthéon du basket", au même titre que deux autres Européens, l'Allemand Dirk Nowitzki et l'Espagnol Pau Gasol, ainsi que l'Américain Dwyane Wade, également admis, lors d'une cérémonie d'intronisation prévue le 12 août à Springfield, dans le Massachusetts.

Cette cuvée 2023 est exceptionnelle à plus d'un titre, car l'Europe se trouve pour la première fois en force dans le Hall of Fame, Dwyane Wade étant le seul Américain à compléter le quatuor d'anciens joueurs.

Folle cuvée avec aussi Nowitzki et Gasol

Scoreur invétéré, Dirk Nowitzki est le sixième meilleur marqueur de l'histoire de la NBA (31.560 points en 1.522 matchs) en saison régulière. Premier Européen élu MVP (meilleur joueur) de la saison régulière en 2007, le "Wunderkid" guida les Mavericks, son équipe de toujours, au seul titre de leur histoire en 2011.

Pau Gasol a lui été sacré champion deux fois avec les Lakers en 2009 et 2010, dans le rôle de lieutenant de Kobe Bryant. Depuis peu, leurs numéros trônent côte à côte au plafond de la salle de L.A. Le Barcelonais possède également un des plus beaux palmarès qui soit sur le plan international, une fois champion du monde (2006) et trois fois champion d'Europe (2009, 2011, 2015).

Parker, vainqueur de l'Euro-2013 avec la France, peut surtout se targuer de posséder plus de bagues de champion que ses deux acolytes (2003, 2005, 2007 et 2014), toutes remportées avec les Spurs, aux côtés de Tim Duncan et Manu Ginobili, déjà membres du Hall of Fame, avec lesquels il forma un des plus redoutables "Big 3" de l'histoire. Il fut aussi le premier Européen élu MVP d'une finale en 2007.

Parmi les autres personnalités nommées, figurent Gregg Popovich, quintuple champion avec San Antonio et coach le plus victorieux en NBA, ainsi que Becky Hamon, qui fut de 2014 à 2021 l'adjointe de ce dernier, devenant le temps d'un court intérim la première femme entraîneure principale d'une équipe masculine professionnelle.