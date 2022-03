NBA: Durant explique pourquoi il "n’aime pas les Français"

Il y a une dizaine de jours, Kevin Durant et Evan Fournier ont offert aux fans de NBA une petite séquence de trash talking lors du derby de New York entre les Nets et les Knicks. Dans un podcast, la superstar américaine a révélé ce qu’il avait dit au Français… tout en expliquant pourquoi il avait une dent contre les basketteurs tricolores.

Entre Kevin Durant et la France, la guerre est (gentiment) déclarée. Une dizaine de jours après la petite altercation entre la superstar de Brooklyn et Evan Fournier lors du derby de New York opposant les Nets aux Knicks (victoire des Nets 110-107, le 13 mars), l’ailier américain est revenu sur cette épisode dans le podcast The ETC’S de The Boardroom.

Alors que de très nombreux observateurs pensaient que Durant s’était adressé à Fournier dans la langue de Molière, le All Star des Nets a donné plus de précision sur la teneur de ses propos. "Je ne lui ai pas parlé en français. Je lui ai dit qu’il était un ‘mini’", a détaillé le double champion NBA, tout en expliquant pourquoi il s’en était pris au natif de Charenton.

Une marque de respect pour le basket français

"J'ai juste quelque chose contre cette équipe de France", a lâché Durant. "Ils nous ont battus aux Jeux Olympiques et je n'aime aucun d'eux, même si je les respecte. Ce sont de très bons gars et si je les vois en dehors du terrain je les prends dans mes bras. Mais c'est une de ces équipes que je n'aime simplement pas. J'ai juste envie de les battre et de le faire avec la manière, juste parce qu'ils nous ont battus aux J.O. C'est pour ça que j'étais comme ça sur le terrain contre Evan Fournier l'autre jour."

Le ressentiment de Durant envers les Tricolores est donc à prendre comme une marquer de respect pour le basket français. Depuis le Mondial 2019, où les hommes de Vincent Collet avaient éliminé Team USA en quart de finale, une vraie rivalité s’est créée entre les deux équipes. Au JO de Tokyo, l’été dernier, Fournier, Gobert & Co avaient battu les coéquipiers de Durant en poule, avant que ces derniers ne prennent leur revanche en finale pour s’offrir la médaille d’or (avec Fournier et Durant meilleurs marqueurs de leur équipe). On a déjà hâte du prochain épisode.