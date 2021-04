NBA: Embiid manque de peu le panier le plus dingue de l’année

La défaite de Philadelphie face à Phoenix, ce jeudi en NBA (116-113), a été marquée par une action assez hallucinante. A la dernière seconde, Joel Embiid, le pivot des Sixers, a failli égaliser d’un shoot au buzzer totalement lunaire. Mais le ballon est finalement ressorti après avoir tourné sur le cercle…

Il en est tombé à la renverse. En se prenant le visage à deux mains. Conscient d’être passé tout près d’un moment inoubliable. Joel Embiid a failli inscrire le panier le plus fou de l'année en NBA, ce jeudi, lors du match entre Philadelphie et Phoenix. A la toute dernière seconde. Alors que son équipe était menée 116-113, le pivot des Sixers a profité d’un lancer-franc manqué de Chris Paul pour récupérer le ballon sous son panier. Avant de le balancer dans la foulée, à une main, vers l'anneau adverse. De manière totalement improbable.

Le buzzer de fin de match a retenti au moment où la balle orange a commencé son envol dans le Wells Fargo Center. Suivie par les yeux incrédules de toutes les personnes présentes, elle a rebondi contre le carré, avant de rouler sur le cercle et finalement ressortir! Accompagnée par une clameur de stupéfaction. Cet "in and out" digne d'un jeu vidéo restera dans les mémoires. Le compte Twitter de la NBA l’a d’ailleurs épinglé avec un smiley choqué.

Les Sixers premiers à l’Est

Au final, ce coup de folie n’a pas permis à Philly d’éviter la défaite sur son parquet. Embiid, auteur de 38 points et 17 rebonds, risque d’y repenser longtemps. En attendant, sa franchise occupe toujours la tête de la Conférence Est, devant Brooklyn et Milwaukee. Les Suns sont 2es à l’Ouest, derrière le Jazz.