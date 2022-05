NBA: Gobert répond sèchement aux attaques de Shaquille O'Neal

Critiqué par le quadruple champion NBA, Shaquille O'Neal, sur sa capacité à défendre sur lui, Rody Gobert lui a sèchement répondu sur les réseaux sociaux.

Rudy Gobert a fait une entorse à ses principes. Habitué à ne pas répondre aux critiques dont il fait l'objet depuis son arrivée en NBA, le pivot de Utah n'a pas pris de pincettes pour répondre séchement à une critique de Shaquille O'Neal. Tout a commencé par un commentaire de Spice Adams au "Shaq" dans un podcast, affirmant que le Français pouvait défendre sur le quadruple champion NBA et le limiter à 12 points dans un match.

De nombreuses piques venues des États-Unis

L'ancienne légende des Lakers de Los Angeles lui a répondu qu'il était d'accord, qu'il le limiterait à 12 points..... dans les trois premières minutes. Cette petite phrase a eu le mérite de réveiller Gobert, qui a répondu sur Instagram sous une publication de Bleacher Report: "I would lock his ass up" (Je verrouillerais son cul, en VF). L'ancien joueur des Lakers n'est pas le plus grand fan de Rudy Gobert. Dernièrement, il s'était moqué du Français pour son contrat de plusieurs millions de dollars.

Cible de critiques, notamment de la part de Draymond Green, le pivot du Jazz reste sur trois sélections consécutives pour le All-Star Game et a remporté trois fois le prix du meilleur défenseur de l'année. Cette saison, Utah a encore échoué, en s'inclinant au premier tour des playoffs face à Dallas (4-2), ce qui pourrait avoir scellé l'avenir de Gobert.