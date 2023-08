NBA: Harden pense que sa relation avec Philadelphie est brisée

Interrogé sur sa relation avec les Philadelphie 76ers, James Harden pense que sa relation avec la franchise ne peut pas être réparée. A deux mois de la reprise de la saison NBA, "The Beard" n'a toujours pas été échangé, alors qu'il en avait fait la demande depuis juin.

Ambiance glaciale à Philadelphie. Après avoir publiquement critiqué Daryl Morey, président des Sixers, James Harden a réaffirmé dans un extrait publié ce vendredi sur Twitter, que le lien avec la franchise ne peut pas être réparé. ''Est-ce trop tard pour sauver votre relation ?'' demande le journaliste Jason Bristol. Ce à quoi James Harden répond : ''Oui, je le pense.''

Le meneur avait demandé à être échangé depuis la fin du mois de juin, quelques semaines après avoir été éliminé avec les Sixers par les Boston Celtics, au septième match du second tour de la conférence Est.

Des promesses non respectées, selon Harden

Le lien est totalement rompu entre James Harden et Daryl Morey. Plus qu'une simple critique, ''The Beard'' l'a accusé d'être un menteur, et promet qu'il ne continuera pas à faire partie d'une organisation dirigée par Morey. Ce mensonge porterait sur une éventuelle prolongation de contrat, qui aurait été promise à James Harden.

Le point sur la situation d'Harden

Le meneur, qui n'a pas reçu cette offre de prolongation, a donc décidé d'activer son ''option de joueur'', ce qui le lie contractuellement à Philadelphie encore une année. Problème : si Harden devait être échangé, la franchise qui le récupérerait pour une année de contrat n'aurait aucune garantie de le prolonger pour la suite, et l'ancien joueur des Rockets pourrait donc partir libre à l'issue de la saison 2023-2024.

À bientôt 34 ans, le MVP 2018 n'a plus sa forme d'antan, même s'il est toujours capable de faire des coups d'éclats comme lors du second tour des playoffs en conférence Est contre les Boston Celtics. James Harden reste un joueur d'expérience et de talent, et a été la saison dernière le meilleur passeur de la saison régulière, avec une moyenne de 10,7 passes par match.

Le feuilleton n'est pas terminé, mais si James Harden venait à être échangé, cela pourrait créer un effet domino, qui pourrait peut-être débloquer la situation de Damian Lillard, qui a demandé à quitter Portland.

Récemment présent en Asie, James Harden n'a pas exclu la possibilité de jouer en Chine un jour : ''L'amour (que je ressens) est toujours fou ici. Donc je pense qu'ils méritent de me voir jouer ici.''